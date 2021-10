Rihanna planea tener hijos en los próximos diez años, con o sin pareja

La cantante siempre ha tenido claro que quiere formar una familia numerosa y no piensa esperar a encontrar una pareja estable para cumplir ese sueño.

Hay dos tipos de preguntas que Rihanna no está dispuesta a responder: las referentes a su próximo trabajo musical, que no sabe cuándo verá la luz, y las que tienen que ver con su vida personal

Lo único que nunca se ha molestado en ocultar es su deseo de formar su propia familia en un futuro, y más en concreto, en algún momento de los próximos diez años. «Tengo claro que tendré tres o cuatro niños», confirmó la cantante en una nueva entrevista para Vogue.

La última información que se sabe sobre su estado sentimental hacía referencia a su ruptura con el millonario saudí Hassan Jameel, pero eso no parece haber afectado a sus planes, ya que no descarta la idea de debutar en la maternidad en solitario.

«Claro que lo haría. Siento que la sociedad intenta hacerte sentir que has fallado… no se te valora como madre si no hay un padre presente en la vida de tu hijo, pero en realidad lo único importante es la felicidad. Esa es la base de cualquier relación paternofilial saludable. Eso es lo único que hace falta para criar a un niño, amor».

Esa perspectiva acerca de cómo y cuándo le gustaría convertirse en madre se debe a un cambio de mentalidad asociado a una nueva década vital, que ha afectado a su trabajo, a sus colaboradores y a las personas de las que se rodea en general.

«Desde que cumplí los 32, me he dado cuenta de que la vida es muy corta. No hay tiempo que perder, y por eso no deberíamos tolerar ninguna cosa que no nos haga feliz».

«Cuando tratas de abarcar demasiado y acabas abrumado, necesitas empezar a poner límites, y yo siempre estoy sobrepasada por la situación. Lo que está sucediendo ahora es que estoy volviendo a lo básico; he empezado a eliminar todas las zonas grises«, confesó.

Por: Bang Showbiz