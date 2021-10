Robbie Williams quiere comprar el Banksy más caro de todos

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una obra de Banksy? Robbie Williams está pensando adquirir una de las piezas más costosas del artista callejero

10 millones de libras esterlinas vale Show Me the Monet, la pintura de Banksy. The Guardian informó que se subastará próximamente y será transmitido por streaming para conocer quién se la llevará. Aunque hay un cantante que ya le echó el ojo. Robbie Williams piensa comprar el Banksy más caro de todos.

¿De qué se trata esta obra?

Show Me the Monet está inspirada en la afamada puntura de Monet, El estanque de las Ninfeas. El aspecto característico y «à la Banksy», son los objetos que flotan en el agua. Un carrito de supermercado y un cono de tráfico.

Esta pintura con óleo se develó en 2005 como parte de la exhibición Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin, en Londres. En la exhibición se encontraron las reinterpretaciones de 22 pinturas clásicas, todas con su propio toque furtivo de «crítica social».

Por qué Robbie desea un Banksy

Para poder adquirir esta reinterpretación de Monet, Robbie se unió a un sindicato que le diera la oportunidad de hacerse de la pieza. Un testigo dijo a The Sun que «Robbie sabe hacer inversiones seguras. Es un jugador nato en el sindicato.

Además de incursionar en la música, Robbie agarró especial cariño por el arte y lo lleva más allá a las adquisiciones. Él mismo se ha dedicado a pintar, y desde 2011 dijo que sería «su nuevo hobby«. Ha hecho uno que otro retrato sobre sus años en la niñez así como canvas inspirados en Andy Warhol.

Banksy a través de las subastas

Cómo olvidar cuando Girl With A Balloon se autodestruyó al momento en que fue subastada y vendida. La pintura de 1.04 millones de libras esterlinas se convirtió en Love Is In The Bin. Cuando en 2017 se eligió a la pintura de la niña con el globo rojo la «la pieza de arte más querida de Reino Unido«, se reprodujo el dibujo en una pared en Shoreditch y la vendieron por £500 mil.

Otra de las obras, Mediterranean Sea View, se vendió por £2.23 millones y las ganancias se donaron al Bethlehem Arab Society for Rehabilitation. Aportaron a una nueva unidad de ictus agudo para la rehabilitación de niños y equipamiento para el hospital.

La segunda obra más costosa sería Devolved Parliament, una pintura satírica de la Cámara de los Comunes de Reino Unido invadida por chimpancés. Se vendió en octubre del 2019 por 9.9 millones de libras esterlinas. La de Monet llegó para quitarle el trono de ser la más elevada en precio.