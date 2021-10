Scott Disick y Sofia Richie pasan juntos el Día de la Independencia

La expareja ha vuelto a avivar los rumores de una posible reconciliación, al margen de su mediática separación del pasado mes de mayo.

Scott Disick y Sofia Richie no han dejado de demostrar en las últimas semanas que siguen manteniendo una estrecha relación que, en consecuencia, ha llevado a muchos a pensar que su reconciliación sería cuestión de tiempo.

Tanto es así, que la expareja disfrutó el pasado fin de semana de las festividades ligadas al Día de la Independencia de Estados Unidos en Malibú.

Como se desprende de la información a la que han tenido acceso varios medios estadounidenses, el excuñado de Kim Kardashian y la hija pequeña de Lionel Richie pasaron parte de su día paseando y relajándose en las playas de la ciudad californiana y, además, degustaron un variado menú en el popular restaurante de comida asiática Nobu.

«Scott y Sofia han disfrutado de un día muy entretenido y apacible en Malibú. La verdad es que se les ve siempre muy felices juntos, aunque en esta ocasión parecían más un par amigos que de novios», reveló un testigo presencial a la revista Us Weekly, quien no parece compartir las teorías que han venido circulando últimamente sobre la naturaleza de su relación.

Cierto es que el empresario y la modelo no han vuelto a hacer referencia directa a su maltrecho vínculo amoroso ni en las redes sociales ni en otros medios. No obstante, fuentes de su entorno aseguraban la semana pasada que Sofía estaría muy «dolida» ante las habladurías que apuntaban a que Scott pretendería «reconquistar» una vez más a su ex Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos.

«Sofia todavía está procesando la ruptura, estamos hablando de una relación seria, no de una mera aventura. Ella ha estado con Scott en los momentos buenos y en los no tan buenos, siempre ha sido un gran apoyo para él. Pero estará bien, Sofia lo va a superar», explicaba otro confidente al mismo medio.

