Se confirma primer caso de coronavirus en México

México es así el segundo país en América Latina a donde se ha propagado la enfermedad 2019-nCoV, mejor conocida como coronavirus.

Este viernes se confirmó el primer caso de coronoavirus en la Ciudad de México, se trata de un hombre de 35 años quien, de acuerdo a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud:«Tiene una enfermedad leve, es decir, que no tiene neumonía, tiene síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo».

Ante este hecho, es importante mantenernos alertas, bien informados y sobre todo, no caer en pánico. Por eso conversamos con la doctora Brenda Crabtree, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, para aclarar los mitos y

verdades entorno al coronavirus y su alcance.

Un poco de historia

El coronavirus fue detectado en 1968 y salió publicado en la revista Nature por un

grupo de virólogos. En dicho artículo los investigadores referían un virus, el de la

bronquitis infecciosa aviar, cuyo aspecto visto al microscopio se asemejaba al de los

mixovirus, aunque con un halo a su alrededor que se asemeja a la corona solar , una

diferencia notoria.

Pero el actual es una nueva cepa que no ‎se había identificado previamente en el ser humano. Este ‎coronavirus, que ahora se conoce con el nombre de 2019-nCoV, no se ‎había detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan, China, ‎en diciembre de 2019, y que ahora ha causado estragos en el presente año alrededor del mundo.

¿Cómo se propaga?

Se puede contagiar de los animales a las personas. Según estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, y se asemeja al que MERS-CoV contagiado del dromedario al ser humano.

Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que aún no han infectado al hombre. Esas infecciones suelen parecerse a los síntomas de enfermedades en vías respiratorias, como fiebre, tos y disnea o dificultad para respirar.

En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte, pero solo en grupos vulnerables como niños pequeños o adultos mayores.

¿Cuánto tarda en incubar?

El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre ‎la infección y

la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad.

Las ‎estimaciones actuales varían ‎entre 1 y 12.5 días, con una media estimada de 5-6 días. Esto se irá ajustando a medida que se disponga de más ‎datos.

Sobre la base de la información disponible acerca de otros padecimientos provocados por coronavirus, entre ellos el MERS y el SARS, se estima que el periodo de ‎incubación del 2019-nCoV podría ser hasta de 14 días.

Por ello, ‎la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea de 14.

¿Cómo prevenirlo?

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son: tener una buena higiene de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, visitar a un médico en caso de presentar signos y no automedicarse, esto con el fin de no enmascarar síntomas.

Por supuesto, es importante evitar el contacto con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos, o que haya visitado países en los que haya las infección.

Otras recomendaciones hechas por la OMS:

1. Evita visitar mercados de ‎animales vivos, o en su defecto tener contacto

directo sin protección con ellos, así como con las superficies que hayan estado

en contacto con éstos.

2. Lávate las manos regularmente con un desinfectante de manos a base de

alcohol o con agua y jabón.

3. Al toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol, o con agua y jabón.

4. Mantén al menos 1 metro de distancia entre ti y las demás personas, en particular aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre.

¿Por qué? Porque cuando alguien con un padecimiento respiratorio, como la

infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que

contienen el virus. Si estás demasiado cerca puedes inhalar el virus.

5. Evita tocarte ojos, nariz y boca, pues las manos están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus.

Preguntas frecuentes del coronavirus:

1. ¿Es seguro recibir un paquete de China o de otro lugar en el que se ‎hayan

notificado casos de infección? ‎

Sí, es seguro. A partir de lo observado, la comunidad científica ha detrminado que este tipo de virus no sobrevive ‎mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.‎

2. ¿Me puede contagiar alguien sin síntomas del 2019-nCoV?

Según los últimos informes, es posible que las personas ‎infectadas por el 2019-nCoV

puedan contagiar la infección antes de ‎mostrar síntomas apreciables. De acuerdo a los

datos ‎disponibles, quienes presentan síntomas son los que hoy día ‎ocasionan la

mayor parte de la propagación del virus. ‎

3. ¿Por qué dicen que es una potencial pandemia?

Una epidemia se refiere a que una enfermedad afecta una región a nivel local, es decir que no ha cruzado las fronteras; mientras que una pandemia es cuando hay afectación de una enfermedad se da de modo global.

En este caso ya podría decirse que es una epidemia voraginosa, pues ya

salió de China y hay registro en varios lugares del mundo, por ejemplo, Italia, Irán,

España, Corea del Sur y Japón, donde hay más casos que en otros lugares, pero la OMS

aún no cataloga al coronavirus como pandemia.

Por Redacción Vanidades / AFP / Fotos: Getty Images