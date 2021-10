Sebastián Rulli, feliz con el resultado de «El Dragón»

Luego de ver a Sebastián Rulli como galán de telenovelas, lo tenemos de vuelta con la serie de televisión El Dragón con un personaje más de acción, pero que también nos enamorará. Charlamos con él al respecto.

Vanidades: ¡Muchas felicidades! ¿Qué se siente estar en el primer lugar de rating con el primer capítulo de El Dragón que se transmitió a través de la televisión nacional?

Sebastián Rulli: Felicidad total, agradecimiento, un orgullo de ser parte de este proyecto tan importante para la empresa (Televisa) y para todos los que formamos parte de él. Me siento muy agradecido y bendecido.

V: Cuéntame un poco de tu personaje, ¿cómo fue que decidiste aceptar este papel?

SR: Bueno, Miguel Garza, el Dragón, era un personaje que desde hacía tiempo se estaba mencionando en nuestro ambiente y sabíamos que era la historia era el sueño ideal para cualquier actor, así que cuando tuve la fortuna de ser el elegido, la responsabilidad se hizo aún mayor, me hizo muy feliz, y me empecé a preparar de una manera muy exhaustiva, muy disciplinada de mi parte para poder llevarlo a cabo. Ha sido un reto muy grande, un personaje muy diferente a todo lo que he preparado durante toda mi carrera, pero que valió la pena todo el esfuerzo, un personaje muy calculador, muy perfeccionista, muy pulcro criado en el Lejano Oriente, un mexicano que se fue a vivir allá por necesidades, que van a entender a través de la historia, y que tiene que regresar a México para hacerse cargo del negocio familiar, el cual él odia profundamente porque le ha traído muchos problemas, pero con todas las capacidades que él tiene y la experiencia la quiere aplicar en ese negocio y cambiar: terminar con las muertes, terminar con los negocios ilícitos, con las drogas y llevar a buen puerto todo esto que tanto daño nos hace como mexicanos.

Así que es muy padre saber que existe una esperanza, que existen historias que no hacen apología a este tema que tanto nos interesa y que podemos compartir en familia.

V: ¿Existe alguna similitud entre Miguel Garza y Sebastián Rulli?

SR. Claro que sí. Yo siempre digo que los personajes que nos tocan interpretar a los actores llevan un gran parte de nosotros. Todos tenemos un poquito de todo, sean un tanto bueno o malo, poco o mucho, siempre ponemos un granote de arena de nuestra personalidad y nuestra experiencia. Soy una persona disciplinada, bastante estructurada en la forma de pensar y actuar, y eso lo he llevado a la enésima potencia en este personaje que es mucho más que yo, pero también hay cosas con las que no me identifico mucho, ya que él es demasiado hermético, muy duro y difícil de descifrar a nivel emocional y yo soy un poco más sensible para quien me conoce, más relajado y más divertido, así que verán un personaje muy diferente a lo que la gente me puede llegar a conocer a través de mis redes sociales o de mi trayectoria, pero sí le he puesto también todo lo mío y lo que el personaje demandaba.

V: El Dragón tiene su buena dosis de artes marciales. ¿Cómo te preparaste para este papel?

SR: Así es. Ese fue uno de los grandes retos del personaje. Él es un experto en artes marciales y evidentemente yo no, así que tomé casi tres meses sin parar clases personales, de dos horas por día, para que se notara que sí lo manejo. Hoy por hoy no puedo decir que soy un experto, pero me ha servido muchísimo , y creo que a cualquier persona, tanto mujer, niño o adulto le puede servir porque es una filosofía maravillosa y me ha ayudado también a darle personalidad a este personaje, el cual demuestra poco, pero todas las emociones transcurren por dentro. Es una cuestión de energía, de fluir, de lo que te den hacerlo tuyo y devolverlo para que la otra persona entienda si lo hizo bien o mal. Fue un trabajo muy fuerte, pero valió la pena.

V: Además de las artes marciales, ¿cuál fue tu mayor reto para El Dragón?

SR: El poder transmitir esa máscara que tenía este personaje, la de una persona fría, dura, hermética, cerrada al amor, que no expresa sentimientos. El mayor reto fue transmitir lo que el personaje vivía y sentía a través de esa máscara.

V: ¿Cómo cambiaste el switch de haber sido mucho tiempo el galán de telenovela rosa a un personaje de más acción?

SR: Pues con mucho corazón (risas). Yo creo que uno tiene que empezar de cero cada personaje, entonces, con la humildad que se necesita para abrirte a hacer cosas nuevas, a confiar en un buen guión, en una buena producción, en buenos directores, entregarte en un 100% a las escenas, confiando en el compañero y un trabajo en equipo; esto no es el trabajo de una persona, sino la suma de mucho talento, esfuerzo y que se vea reflejado en un capítulo completo que te atrapa o que no te atrapa, y gracias a Dios, a partir se demostró que la televisión sigue siendo un mundo aparte y que une familias, sobre todo, aquí en México.

(Foto: Cortesía Televisa)

Sebastián Rulli, feliz con el resultado de «El Dragón»

V: ¿Cómo fue filmar en diferentes países?

SR: Fue una experiencia maravillosa porque a mí me encanta viajar, me encanta conocer y aprender, pero también muy difícil porque fue la primera vez que también me toca tener en las manos la historia completa y eso es algo bueno y algo malo porque cuando empiezas a grabar tocan capítulos bajos y capítulos altos, todo el tiempo estás yéndote al principio y al final de la historia, entonces, llevar una línea emocional y la continuidad sin haberla grabado es muy difícil. Es un trabajo que demanda mucho más tiempo, energía, mucha dedicación, menos horas de sueño, pero el resultado ha sido muy favorable.

V: Alguna anécdota que nos quieras contar…

SR: Son muchísimas. La energía en el set siempre fluyó con muy buena onda, todo el elenco nos llevamos increíble, a la fecha estamos en un chat y todo el tiempo estamos en contacto, nos la pasamos muy bien. Las risas son las que a veces complican las grabaciones porque alguien se traba, porque era todo de memoria y a veces eran textos complicados, muy técnicos y había que ser precisos. Así que pueden ser las típicas que empiezas a reír y no puedes parar. Sobre todo en unas escenas con Renata (Notni)… Hay una en la que el personaje de Miguel está meditando en el jardín y se acerca el personaje de Renata (Adela), entonces, pregunta si la quiere y él le responde “tienes que esperar a mañana”. Una escena muy incongruente por la situación que nos causaba mucha risa decíamos “¿cómo es posible que él le diga eso cuando supuestamente la ama y ella que lo ama no lo manda al cuerno por lo que está respondiendo?”. Ahí nos reímos mucho y quien le preste atención a la escena puede notar que estamos en el límite de la seriedad y la carcajada.

De golpes, miles. En cada una de las escenas de violencia o de acción siempre terminas con algún moretón o algo que no tenías planeado. Ha sido una historia muy compleja de realizar con millones de anécdotas, pero las mejores son las divertidas.

V: ¿Por qué no nos podemos perder El Dragón?

SR: El Dragón tiene todos los ingredientes para todos los integrantes de la familia. Está pensada para un público de televisión abierta, no tiene groserías, no tiene nada de escenas sexo explícito como quizá estamos acostumbrados a ver ahorita en algunas plataformas. Todos los temas están tratados de una forma que la pueden ver y entretener tanto el hombre con la acción y todos los juguetes que se le puede ocurrir a un hombre: armas, coches, helicópteros, además hay mujeres guapísimas; y para la mujer tiene el drama, el romanticismo, una historia tan bonita en donde va a ver a un personaje cerrado al amor que encuentra en otro personaje completamente diferente, simpática y alegre, como lo es Adela, y le cambia la vida. Los niños van a poder ver una historia de un tema quizá prohibido, entenderlo un poco más, compartirla en familia y que los padres les expliquen que es una realidad que viven México y el mundo.

Sebastián fuera de la pantalla

V: ¿Cuáles son tus próximos planes?

SR: Se truncó una obra de teatro, pero espero que pronto se puedan retomar los ensayos y una gira que teníamos planeada por Estados Unidos y México. Estamos trabajando en el guión de una película que quizá no se pueda hacer, pero yo tengo la esperanza de que todo esto se solucione, que se encuentre una vacuna y que volvamos a una vida normal con el aprendizaje que esto conlleva y poder soñar en tener una tercera temporada de El Dragón porque yo digo que tiene para más, hay mucho que contar, y también dependerá del público, de cómo la acepte en esta primera etapa.

Por otro lado, estoy haciendo negocios independientes, estoy lanzando mi línea de productos nutritivos junto con Angie, son proteicos para que la gente se cuide en sus casas, que valoren lo que es importante, que es la salud.

V: ¿Qué te han dejado estos meses de confinamiento?

SR: Creo que lo mismo que a todos. Valorar lo que realmente tiene sentido en la vida, la familia, los sentimientos, el amor, la salud y tratar de reacomodarse. Pensar qué fue lo que uno estuvo haciendo mal para que esto no vuelva a suceder, tratando de pensar en el prójimo, de ayudar. Cuidarnos, cuidar a los que queremos, eso nos tiene que venir más como ciudadanos, como seres humanos y hacer las cosas bien. Ya basta de egoísmos, de pensar que todo lo merecemos porque la respuesta y la solución tiene que ser diferente, no puede ser la misma.

V: ¿Cuáles son tus tres vanidades?

SR: Yo sí me cuido mucho porque me gusta sentirme bien y verme bien, creo que es el resultado del sentirse bien. Me cuido la piel porque creo que es muy importante. Es el reflejo de todo. Si tú te sientes bien te da más motivación, y también me gusta hacer ejercicio.

V: ¿Qué se siente ser uno de los reyes de TikTok en esta temporada?

SR: (Risas) Eso está increíble, la verdad no me lo esperaba ni me lo imaginaba. Lo hice con la única intención de divertirme y compartir un poco de mi forma de ser, que tengo un sentido del humor bastante pesadito, pero divertido. Fue la red social que fue el común denominador en esta pandemia; todos tenemos un poquito de artistas y aquí llegó el momento y el lugar para desarrollarse. Así que con compartir estoy agradecido con quienes me siguen, trato de pasarla bien y ser uno mismo.

Y aquí la prueba:

Por: Marjorie Daphnis