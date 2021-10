Secretos de las personas longevas que puedes empezar a aplicar

Secretos de las personas más longevas que puedes aplicar poco a poco en tu rutina diaria. ¡No necesitas tanta yoga!

¿Existe como tal un secreto para vivir más años? Algo así dictamina el libro El secreto de Las Zonas Azules: Comer y vivir como la gente más saludable del mundo. Lo escribió el periodista y conferencista Dan Buettner. El co productor de un documental acreditado con un Emmy y autor best sellet del New York Times habla sobre los secretos de las personas más longevas.

El famoso volumen, que rompió récord de ventas en Estados Unidos y Europa, destapó una serie de revelaciones sobre por qué, en ciertos territorios, la gente es más longeva, sana y atractiva.

Hay algo en común en las personas longevas. Demostró que las personas cuya ingesta se basa en verduras, pocas carnes y consumo moderado de alcohol, no padecen enfermedades crónico-degenerativas. Tales como diabetes, Alzheimer y cáncer. Deja en claro que alimentarse bien mantiene saludable y guapa a la gente.

Cuáles son exactamente las ‘zonas azules’

En estos sitios se promueve caminar y socializar, comportamientos saludables que permiten tener una vida más tranquila y feliz. Algunos son Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Okinawa (Japón), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California).

¿Hay otros hábitos saludables?

Encuentra un propósito de vida

Ingerir más vegetales

Meditar

Toma vino (moderadamente)

Refuerza los vínculos familiares

Come sin llenarse (la regla de 80% de saciedad)

Caminar

Socializar

Vincularse con alguna creencia o fe religiosa

Por qué insistimos en que duermas bien

Para dormir plenamente y bajar de peso hay que hacerlo en completa oscuridad. Así no interferimos con la producción de la melatonina, encargada de regular el reloj biológico. Éste, a su vez, decreta las horas en las que te dará apetito, pues tus reservas energéticas y calóricas necesitan ser renovadas. (Fuente: National Institute of Health)

La importancia del ejercicio

150 minutos semanales de ejercicio son básicos para combatir el sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares. Y si te ejercitas un día sí y un día no, permites que tus músculos se tonifiquen y no se atrofien. (Fuente: Organización Mundial de la Salud)

La alegría y el movimiento son vitales para la salud dinámica y la regeneración constante de células. Cualquier tipo de actividad física es positiva para el bienestar integral, para liberar tensión y eliminar toxinas. La danza estimula la liberación de dopamina, norepinefrina y serotonina. En tanto, los ejercicios de equilibrio y resistencia causan una conexión entre el cuerpo y el cerebro que establece una mayor consciencia. (Foto: Pexels)

¿Qué es mindfulness?

Seguramente has escuchado este término, pero como es tan amplio podemos llegar a perdernos, y según el maestro zen Thich Nhat Hanh, el mindfulness es prestar atención plena en todo lo que hacemos.

Esto se puede lograr de diversas maneras, por medio de rezos, contemplación, gratitud y descanso. Por lo que no necesitas hacer yoga o grandes ejercicios espirituales, simplemente debes vivir un día a la vez de modo muy presencial. Te recomendamos: onbeingmindful.com.

