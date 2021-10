Secretos de tu signo lunar: emociones, habilidades, amor y más

Descubre lo que depara tu signo lunar en la astrología. Temas que van desde el amor y las habilidades, hasta en qué debes ser cauteloso.

El signo de la luna encarna la naturaleza emocional y la forma en la que expresamos los sentimientos. Reina del inconsciente, marca nuestro potencial en la vida e influye en la personalidad, los humores y hasta amores. Para el signo al que rige, Cáncer, puede llegar a tener un impacto mayor que el signo solar.

¿Qué es el signo de la luna?

Es la posición de la luna en la rueda del Zodiaco en el momento de nuestro nacimiento (del mismo modo que el signo solar viene determinado por la ubicación del sol).

El sol siempre ha sido venerado como el astro rey y para la astrología señala cuál es el objetivo que seguimos en la vida. Sin embargo, para que esto se cumpla tenemos que pasar por una serie de vicisitudes, y es la luna quien se encarga de indicarnos cuáles van a ser las circunstancias que nos conducirán al cumplimiento de ese designio.

A ella también se le ha confiado la tutela de nuestra parte femenina, las tareas relacionadas con la fecundidad y lo que nos motiva y nos conmueve (ya que afecta directamente al estado de ánimo y la sensibilidad).

ARIES: Imparable

Necesitas adrenalina y acción. Como un verdadero emprendedor odias aburrirte en cualquier tarea y no sabes estar de brazos cruzados. Tu energía está en el dinamismo y la fuerza de voluntad, pero ten cuidado, puede resultar agotador para las personas que te rodean.

Un consejo: Elige un deporte para desahogarte y liberar toda esa energía.

TAURO: Hedonista

Eres epicúreo, es decir, vives sin miedos ni arrepentimientos, pues sabes qué actitud tomar frente a las adversidades y no te cuesta descubrir cuál es la principal fuente de placer en la vida. Pero huyes del cambio porque adaptarte te supone un enorme esfuerzo.

Un consejo: No salir de la rutina puede hacer que te pierdas cosas maravillosas.

GÉMINIS: Aventurero

Tus estados de ánimo son un auténtico yo-yo y puedes pasar de la risa al llanto en un chasquido de dedos. A pesar de estos cambios de sentimientos repentinos, tienes gran sentido del humor, eres jovial y tu curiosidad no conoce límites.

Un consejo: No se puede ser un chiquillo eternamente, también debes madurar y saber comprometerte.

CÁNCER: Emocional

Hipersensible, sientes intensamente las emociones de los demás. A veces, para contener tanto sentimiento te cierras y te muestras arisco. Esta emotividad te empuja a pedir ternura y atención a tus seres queridos, aunque también a ser su gran protector.

Un consejo: Está bien que te guste la seguridad y el calor de tu hogar, pero ¡sal a conocer el mundo!

LEO: Generoso

La influencia lunar te hace tener un carisma bastante alocado y llamativo. Serás el centro de atención porque iluminas a tu paso. Tanta luz, puede hacerte arrogante, aunque lo compensas con un gran corazón lleno de generosidad.

Un consejo: No ocultes los momentos de bajón en los que no te sientes brillar.

VIRGO: Organizado

Eres exigente y, a veces, bastante cuadrado. Las cosas siempre han de hacerse a tu modo o no hacerse. Y es que, lo inesperado te paraliza, por eso, necesitas tener el control de cada situación e incluso de tus emociones (aunque lo das todo por los que te rodean).

Un consejo: Rompe con algunas reglas establecidas y deja que la fantasía entre en tu rutina.

LIBRA: Meticuloso

La diplomacia solidaria te representa. Prestas atención a lo que dices para no lastimar a los demás y cuidas mucho tu apariencia y el orden en tu entorno. Todo debe ser perfecto. Sin embargo, también odias estar solo, eres indeciso y te vienes abajo con facilidad.

Un consejo: Ten cuidado porque tu búsqueda de la armonía y la paz te impide hacerte escuchar.

ESCORPIÓN: Misterioso

Sin duda, uno de tus mayores atractivos es esa parte de misterio que no abando nas nunca. Este lado oscuro hace que los demás quieran conocerte mejor, pero raras veces te revelas. Eres directo, demasiado, y no te importa herir con tus palabras.

Un consejo: No eres de medias tintas: o adoras u odias. Trata de moderarte.

SAGITARIO: Despreocupado

No hay nada que odies más que la rutina y las obligaciones. Alegre y optimista, te gusta descubrir cosas nuevas. Para ti, el futuro tiene maravillosas posibilidades y siempre tienes esperanza. Idealizar tu vida te lleva a evitar las complicaciones y a posponer cada obligación y tarea.

Un consejo: La vida real no siempre es color rosa y no pasa nada si no es así.

CAPRICORNIO: Prudente

La improvisación no tiene cabida en tu vida y prefieres seguir tu camino ya marcado, incluso si eso significa ser intransigente u ocultar tu emotividad. Trabajador incansable, tu determinación te permite luchar sin defallecer por un objetivo establecido.

Un consejo: No seas tan frío y reservado. Muéstrate a los demás tal y como eres.

ACUARIO: Inconforme

De personalidad fuerte y atractiva, jamás harás lo que hacen todos, vas por la libre. Te gusta pensar fuera de la norma y sorprender con tu personalidad original. Todos aprecian tu frescura y singularidad, pero no haces amigos ni te enamoras con facilidad.

Un consejo: No escondas tu verdadero yo, tímido y sensible, debajo de un aire frívolo.

PISCIS: Sensible

Perdido en tus pensamientos y sueños, eres un gran romántico. Tus emociones guían tu vida, y la razón no tiene cabida en tus elecciones, prefieres escuchar a tu corazón para seguir adelante a diario. Para ti, el amor debe vivirse intensamente.

Un consejo: Trabaja en ti mismo para aprender a controlar mejor tus emociones.

Por: Redacción Vanidades. Busca tu Vanidades Horóscopos 2021.