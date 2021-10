Selena Gomez habla alto y claro de sus problemas mentales

Los ingresos de Selena Gomez en distintas clínicas de salud o rehabilitación a lo largo de los últimos cinco años no han pasado precisamente desapercibidos, pero las explicaciones que se daban a esas desapariciones suyas siempre evitaban utilizar expresiones alarmantes para referirse al estado de salud de la antigua estrella Disney.

En su lugar, sus representantes se limitaban a señalar que necesitaba un descanso o que había decidido buscar ayuda para lidiar con el estrés y la ansiedad derivados de la enfermedad que padece: en 2014 le diagnosticaron lupus, lo que la llevó a recluirse en un centro de Arizona para recibir tratamiento, y en 2017 se sometió a un transplante de riñón.

Sin tapujos

Sin embargo, en su última entrevista, la actriz y cantante habló sin tapujos de su historial médico para confirmar que sí padece problemas de salud mental y que el día que por fin recibió un diagnóstico concreto al respecto sintió «un alivio inmenso».

«Me di cuenta de que había maneras de obtener ayuda y de encontrar a personas en las que pudiera confiar. Dimos con la medicación adecuada para mí y mi vida ha cambiado por completo», explica en la conversación que mantuvo con la revista WSJ.

En la actualidad, la celebridad sigue trabajando con un terapeuta al que ve desde hace seis años para mejorar su baja autoestima, pero el mero hecho de contar con información acerca de los altibajos emocionales que solían «noquearla» durante semanas la hace sentir que por fin ha recuperado el control.

«Recuerdo que cuando le mostré a Taylor (Swift, íntima amiga suya) mis nuevas canciones, me confesó que tenía la impresión de estar viendo otra vez a la chica que yo solía ser. Eso me hace muy feliz. Por fin me vuelvo a sentir como esa persona».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images