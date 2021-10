Sexo y coronavirus: Lo que sí y lo que no debes hacer

Aunque podríamos pensar que el sexo es la menor de nuestras preocupaciones durante la crisis del coronavirus, en realidad, se trata de un aspecto natural en la vida de los seres humanos, que se ha visto modificada por las dinámicas de aislamiento y distancia social.

¿Hay riesgo?

En términos médicos, el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo que no hay ninguna recomendación específica que indica que debamos evitar el sexo.

Sin embargo, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa, hay algunas medidas que debemos adoptar para garantizar nuestra salud y la de los demás.

Lo que sí

Sexo con tu pareja: Si viven juntos y ninguno ha sido diagnosticados con coronavirus ni presentan síntomas como dolor de garganta, fiebre, tos y malestar general, pueden tener relaciones sexuales con las debidas medidas de higiene, en especial si alguno no puede mantenerse en cuarentena y deba salir a trabajar.

Además de que ayuda a reducir los niveles de estrés, es una buena manera de fortalecer su relación durante el confinamiento.

Masturbación: Amir Marashi, especialista del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, sugiere que el sexo con uno mismo es la manera más segura de mantener una sana sexualidad durante la cuarentena, en especial para las personas solteras o cuyas pareja no viven bajo el mismo techo.

Métodos anticonceptivos: Aunque se trate de tu pareja estable, es importante cuidar nuestra salud sexual con métodos anticonceptivos que nos protejan de ETS, que pueden vulnerar nuestro sistema inmunológico, y de embarazos no planeados, ya que se trata de un estado delicado que puede ser difícil de tratar en plena crisis sanitaria.

(Foto: Pexels)

Lo que no

Sexo casual: Las autoridades sanitarias de muchos países afectados han hecho hincapié en que tener sexo con desconocidos es una práctica nada recomendada, ya que cualquier persona puede ser portadora del virus sin saberlo y transmitirlo a una o varias personas.

Besos: Esta puede ser la «práctica sexual» más peligrosa en tiempos de coronavirus. Mientras no se ha detectado COVID-19 en los fluidos vaginales ni en el semen, en la saliva sí, por lo que es mejor no besar a a tu pareja si muestra síntomas de alarma y, definitivamente, no hacerlo con personas que no conozcas.

Sexo anal: Diversas pruebas médicas han demostrado que las heces fecales sí son un transmisor de coronavirus, por lo que, durante la cuarentena, es mejor evitar prácticas sexuales anales.

(Foto: Pexels)

Por: Redacción Vanidades con información de El Diario