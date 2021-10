Sophie Turner le envía un fuerte recado a Evangeline Lilly por Instagram

La joven actriz envió un mensaje a aquellas personas que, como su compañera de profesión, no están respetando la cuarentena, aunque sin mencionar nombres, para hacer notar su desacuerdo.

A la actriz Sophie Turner no le ha hecho falta mencionar el nombre de su compañera de profesión Evangeline Lilly en Instagram para que sus seguidores se dieran cuenta este fin de semana de que se estaba refiriendo a ella.

(Foto: Getty Images)

La antigua protagonista de Game of Thrones se rumora que está esperando su primer hijo junto a su marido Joe Jonas, reaccionó a la publicación en que la intérprete de Lost reveló que no está haciendo cuarentena ante la rápida expansión del coronavirus con un enfado que no logró disimular en los videos que compartió en sus Stories.

«Así son las cosas: Quédate en casa. No seas un tan irresponsable, aunque valores más tu libertad que tu salud», afirmó Sophie utilizando las mismas palabras con las que Evangeline justificó su decisión de seguir adelante con su vida con relativa normalidad, lo que en su caso equivale a seguir saliendo de casa.

Punto de vista

La joven dejó muy claro su opinión acerca de la actitud de Evangeline, que considera egoísta y muy imprudente en general.

«Me importa un comino tu libertad. Podrías estar contagiando a otras personas, a otras personas más vulnerables que estén a tu alrededor por algo así. Así que… a quedarse todos en casa. Cualquier otra opción, no es graciosa ni divertida ni inteligente. Y eso es así».

En la publicación en que Evangeline reveló cómo estaba afrontando estos días, también hizo un llamado a la calma dando a entender que la alarma general que ha generado el covid-19 le parecía excesiva y poco realista.

«Creo que todos necesitamos tranquilizarnos, respirar hondo y estudiar los hechos que se nos han presentado. El resultado de sumarlos todos no justifica este bloqueo mundial absoluto, este control o el caos y la locura que estamos presenciando», señaló en respuesta a uno de los comentarios más críticos que recibió.

Por: Bang Showbiz