Tips y estrategias para que tus hijos sean hábiles con las finanzas

¿Quieres que tus hijos sean hábiles con las finanzas? Te damos 8 estrategias para enseñarles a los hijos sobre educación financiera.

La educación sobre finanzas es cada vez más necesaria para triunfar en la vida. Y aunque no es una materia obligatoria en el plan de estudios básico, esta guía les enseñará a tus hijos a valorar el dinero.

Según el informe del Banco de Desarrollo de América Latina, desde hace varias décadas nuestra región padece de una baja tasa de alfabetización financiera. Esta situación se agrava todavía más al no existir políticas públicas sólidas que fomenten desde la infancia una educación financiera equilibrada.

(Foto: Getty Images)

La buena noticia es que los padres podemos hacer mucho para condicionar a nuestros hijos hacia el éxito en este rubro.

8 sencillas estrategias para enseñarles a los hijos sobre educación financiera

1. Implementa un sistema de cupones

Premia a tu hijo con un cupón intercambiable por una determinada cantidad o incluso una acción cada vez que cumpla con sus tareas escolares y responsabilidades en el hogar. Esto le enseñará a trabajar por las recompensas.

2. Hazlos parte de las decisiones financieras

Cuando vayan al mercado déjale decidir qué artículo llevar entre dos o más opciones. Háblale de las diferencias en el precio y las ventajas de cada producto (ejemplo: que decida entre dos marcas de leche). Si tu hijo es un poco mayor pide su decisión respecto a compras más complejas: a dónde ir de vacaciones o qué operador de cable contratar.

3. No escondas las conversaciones financieras

Los adultos tenemos la mala costumbre de suponer que los niños son incapaces de entender temas complejos. Por esta razón, cuando toca discutir el pago de las facturas y los posibles contratiempos, lo hacemos ‘a escondidas. Y si llegaran a atraparnos en plena conversación difícil, o peor aún, a hacernos preguntas, cambiamos el tema.

Resiste este impulso. Esta actitud sólo le enseña a tus hijos que los temas financieros son incómodos y ‘cosa de mayores’.

4. Cambia tus creencias alrededor del dinero

Antes de enseñarle a tus hijos a valorar el dinero analiza qué tipo de relación tienes con éste. ¿Lo ves como una fuente de dolores de cabeza e incesantes angustias? Intenta adoptar una mentalidad positiva alrededor de tus ganancias.

Recuerda que los niños imitan tu actitud: si la llegada de la quincena te estresa y pone de malas, ellos comenzarán a ver al dinero como algo problemático.

¡Predica con el ejemplo!

(Foto: Getty Images)

5. Hazles ver la ventaja de ahorrar

Aunque los padres deseamos que a nuestros hijos no les falte nada, a veces es fácil caer en los extremos y facilitarles todo lo que desean. Esto hace que los niños no valoren el esfuerzo detrás de la adquisición de un bien y no vean del todo cómo se manejan las finanzas. Evita este escenario invitándolos a crear un proyecto de ahorro ‘grande’.

Quizá necesiten una computadora, o quieran adquirir el nuevo iPhone. Incentívalos a construir un plan de ahorro para alcanzar éstas y otras metas. Puedes crear un acuerdo con ellos en el cual, al ahorrar X cantidad, tú les otorgarás un pequeño ‘bono’.

6. Crea una tienda en casa

Otro modo de hacerlos ahorrar. Esta idea funciona bien con niños en edad de preescolar. Adapta una esquina de tu cocina con productos que puedan interesarles: snacks saludables, dulces o bebidas. La idea es que cada que se les antoje algo lo compren, ya sea usando un sistema de cupones o con dinero de su domingo, tú decides.

7. Ábreles una cuenta bancaria y compra CETES

Además de abrirles la clásica cuenta de ahorros, también hazlo en una de CETES en Cetes Directo. Esto les permitirá poner su dinero a trabajar, sin riesgos y sin complicaciones burocráticas, y les enseñará a perderle el miedo a los instrumentos de inversión.

8. Inscríbelos a un curso de emprendeurismo

Las escuelas de emprendeurismo para niños han comenzado a surgir. Les enseñan a usar su creatividad para fundar y sostener una pequeña empresa, mismo aporte para las finanzas. Aunque estas ‘formaciones’ no garantizan ser el próximo Carlos Slim, es un modo de llenar sus ratos libres.

Por: Nara López Contreras

