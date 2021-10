Todo sobre el soundtrack de ‘The Crown’, lo mejor de dos mundos (series y música)

Descubre quiénes hacen la magia en la música de The Crown. Compositores de la talla de Hans Zimmer participaron, y hubo otros más para distintas temporadas.

¿Qué sería de una película o una serie sin la música? La banda sonora (los temas musicales, pues) tiene un efecto importante que va más allá del acompañamiento a la historia, pues agrega esa pizca de emoción/tensión/felicidad/tristeza que necesita la escena. Y una de las series que sabe tratar dramas con un merecido soundtrack, es The Crown.

Para que llegues bien preparado a la cuarta temporada de The Crown (o para iniciarla desde cero), te platicamos más sobre la espectacular banda sonora y otros temas que encontrarás por ahí.

(Foto: Cortesía)

Créditos iniciales por Hans Zimmer

Todo buen drama televisivo requiere una introducción que enganche, y para ello llegó el compositor alemán, Hans Zimmer.

Zimmer ha creado desde música electrónica hasta sinfónicas de orquesta y en 1994 se llevó un Oscar por su trabajo en El Rey León. Entre el resto de obras notables de su trabajo están: Gladiator, Inception, The Dark Knight Trilogy, Interestellar y Rain Man.

El compositor de la trilogía de Batman ha sido nominado en numerosas ocasiones, para premios Grammy, BAFTA, Emmy, Oscar y Tony. Su más fresca participación como compositor será en Dune, la película de ciencia ficción de Denis Villenueve con Timothée Chalamet.

Pero volviendo a la saga royal, de acuerdo con la BBC Music Magazine, Zimmer encontró un asentamiento en Purcell y Handel para componer la pieza de introducción. El medio menciona que «son muchas capas de sonidos e instrumentos hirviendo en fuego», ¿qué te parece?

Rupert Gregson-Williams llevó la «explosión política» musicalmente en las temporadas 1 y 2

Rupert es un compositor británico y el encargado de la música de las primeras temporadas en The Crown. Su filmografía abarca Hotel Rwanda, Hacksaw Ridge, Wonder Woman, Aquaman, Bee Movie y The Legend of Tarzan, entre otros.

También es parte de la compañía de bandas sonoras de Zimmer, Remote Control Productions. Por su trabajo en la serie, fue nominado a los ATAS por Outstanding Music Composition for a Series.

En una entrevista con la revista Sound & Picture dijo que nunca le pidieron un tema o instrumentos específicos para la música, pero sí «que se tratara de la explosión política de los cuarenta, cincuenta y sesenta».

También comentó acerca de uno de los episodios cuya banda sonora causó mejores impresiones, el episodio dos de la primera temporada, Hyde Park Corner. Afirmó que le encantó escribir la música para este en particular, «fue el primer epi2sodio al que le compuse la música», el día en que la princesa Isabel se convirtió en la reina Isabel II, «fue cuando, para mi, dio inicio la serie».

Martin Phipps para la temporada 3 y 4, el compositor «aventurero»

Estas temporadas son con la participación de Olivia Colman (Isabel), Helena Bonham Carter (Margarita) , Tobias Menzies (Felipe), y las ansiadas Gillian Anderson (Margaret Thatcher) y Emma Corrin (Diana).

En entrevista con Gold Derby, el compositor británico comentó: «el show completo fue como un reebot, con un nuevo reparto y un nuevo acercamiento de pies a cabeza, y eso es lo que querían hacer con la música».

Martin Phipps recibió una nominación al Primetime Emmy por la banda sonora de Aberfan, tema que salió en la tercera temporada con The Chamber Orchestra Of London. Y causó gran impresión.

Phipps se ha mostrado sumamente emocionado por su participación. En la misma entrevista comentó que «no pudo negarse» a lo que considera «una de las mejores cosas que hay en la televisión». Y comentó que Peter Morgan, creador de The Crown, le decía «sé aventurero. Nunca quería sentir que hacía un drama nocturno de la BBC».