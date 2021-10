Todos los detalles sobre el reencuentro de Brad y Jennifer en los Golden Globes

Uno de los grandes reclamos de esta última edición de los Globos de Oro desde que se anunció que Brad Pitt y Jennifer Aniston habían recibido sendas nominaciones por su trabajo en la película Once Upon A Time in Hollywood y la serie The Morning Show, respectivamente, ha sido la perspectiva de verlos reunidos en una misma sala.

Lo que dijo Brad

Los espectadores de la gala no tuvieron que esperar demasiado para descubrir si las expectativas que se habían creado en torno a su reencuentro en público -en privado, el actor asistió a la fiesta de cumpleaños de la actriz el pasado febrero– se cumplirían porque él hizo alusión a la presencia de su exesposa entre los invitados nada más poner un pie en la alfombra roja.

«Claro que me cruzaré con Jen», aseguró con total naturalidad utilizando el apodo cariñoso con que los allegados de la intérprete se refieren a ella en la intimidad.

«Es una buena amiga», añadió para reforzar la versión oficial que circula desde hace años y que insiste en que mantienen una muy buena relación.

«¿Dicen que es la segunda reunión más importante del año? Lo comprendo», afirmó sin perder la sonrisa en referencia a la fotografía que Jennifer publicó este mismo año para estrenar su cuenta de Instagram, en la que aparecía junto a todos los protagonistas de la serie Friends.

Toda la atención

A lo largo de la ceremonia, la atención se dividió entre los ganadores, las bromas del presentador Ricky Gervais -quien una vez más no dejó títere con cabeza- y el antiguo matrimonio, que estaba sentado con sus respectivos compañeros de reparto a tan solo unas mesas de distancia.

Por supuesto, las cámaras enfocaron a Jennifer cuando su ex se hizo con el galardón a Mejor Actor de Reparto y todo el mundo pudo comprobar cómo se rió de buena gana ante la broma acerca de su vida amorosa que Brad realizó desde el escenario al afirmar: «Quería traer a mi madre como acompañante, pero no pude porque en seguida dicen que estoy saliendo con cualquier persona que pose a mi lado, y resultaría raro».

La expareja también coincidió en la fiesta posterior organizada por la agencia CAA a la que ella llegó acompañada de su buena amiga Jennifer Meyer y él en solitario.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images