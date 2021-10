La actriz Annabelle Wallis tuvo que demostrarle que es una ‘runner’ consumada antes de que él accediera a incluir varias escenas en las que corrían juntos en la trama de ‘The Mummy’.

El característico estilo de Tom Cruise a la hora de correr se ha convertido en una de sus señas de identidad. En su caso, la velocidad es tan importante como la estética, y el actor ha perfeccionado a lo largo de los años una combinación de zancadas cortas y potentes con brazos rápidos y pegados al cuerpo, que ha fascinado a Internet y ha dado pie a un sinfín de recopilatorios con sus mejores secuencias escapando de explosiones o subiendo por la pared de un edificio.

Al actor no se le escapa que, cuantas más carreras se pega en una película, más dinero tiende a embolsarse, y por eso no está dispuesto a permitir que nadie le eclipse en esas escenas clave. De hecho, su compañera de reparto en The Mummy se llevó una decepción cuando le informaron de que Cruise no corre con cualquiera.

Tom Cruise no corre con cualquiera en sus películas

«Al final lo conseguí, pero en un principio se negó y me dijo que nadie corría a su lado en la gran pantalla, y yo no paraba de repetirle que era una ‘runner’ consumada», reveló Annabelle Wallis en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Al final, a la actriz no le quedó más remedio que subirse en una cinta estática para demostrarle que estaba realmente en forma y podría mantener su ritmo.

«Programaba mis entrenamientos para que él pasara y me viera. Funcionó, porque añadió muchas secuencias corriendo en la trama», añadió. «Fue más gratificante que ganar un Óscar. Me dio muchísima emoción».

Pese a ese pequeño desencuentro inicial, Annabelle se ha sumado al club de fans de Tom Cruise en Hollywood tras trabajar a su lado y ver cómo se juega el tipo en las escenas de acción.

«Es tan real como la vida misma», confirmó. «Se lo toma muy en serio y le encanta lo que hace. Es un cinéfilo. Creo que lo que realmente impresiona a la gente es su pasión y su amor por el cine, y su deseo de hacerlo lo mejor posible, para seguir mejorando y desafiando los límites», afirmó.

