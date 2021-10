El actor pidió a sus seguidores y al público en general que cumplan escrupulosamente con las medidas preventivas ligadas al coronavirus, cuyas secuelas él vivió en primera persona.

El actor Tom Hanks volvió a lanzar un mensaje de servicio público sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente con las medidas de prevención sanitaria ligadas a la crisis del coronavirus, además de para reprender directamente a todos aquellos estadounidenses que se niegan a someterse a algunas de ellas, como la de llevar mascarilla en público y respetar la distancia social.

El tono empleado por el intérprete, quien normalmente hace gala de un comportamiento simpático, atento y caballeroso, es más que comprensible habida cuenta de la difícil experiencia que vivieron tanto él como su esposa Rita Wilson durante su reciente e inolvidable estancia en Australia. Los dos intérpretes fueron contagiados, tras superar síntomas como diarrea, dificultades respiratorias y fiebre, tuvieron que tomar un aislamiento de dos semanas.

Tom Hanks reprende a los estadounidenses que no se ponen mascarilla

Para el astro de Hollywood, la misión que se le ha encomendado al conjunto de la sociedad no implica más que una buena dosis de «sentido común», responsabilidad colectiva y, básicamente, que cada uno «haga lo que le corresponde» en estos momentos que requieren más unidad y solidaridad que nunca para combatir la pandemia.

«Estamos hablando de cosas simples, fáciles, si hay alguien que de verdad piense que no puede hacerlas, lo único que he de decir es que me causan vergüenza e indignación. No seas idiota, ponte a ello y haz lo que te corresponde. Es como cuando conduces: no vayas muy rápido y pon los intermitentes. Es sólo sentido común», expresó en su última rueda de prensa y al tiempo que promocionaba su nueva película Greyhound.

«No tengo idea de cuándo volveré a trabajar»

Por otro lado, el actor estadounidense dijo que Hollywood «no tiene idea» de cuándo volverá a trabajar mientras la pandemia del coronavirus mantiene paralizada la industria en Estados Unidos.

Fue la primera estrella en contraer el virus

El ganador del Óscar por «Forrest Gump» y «Philadelphia» fue la primera gran estrella de cine en contraer la covid-19 en marzo, poco antes de que comenzara a filmar una cinta biográfica sobre Elvis Presley en Australia.

«Como canarios en minas de carbón en la covid-19, estamos bien», dijo Hanks en una rueda de prensa virtual. «Tuvimos unos 10 días con síntomas muy incómodos, aunque sin riesgo a nuestra vida me alegra decir».

Hanks dijo que él y su esposa, Rita Wilson, tuvieron la suerte de tener una «recuperación modelo», pero señaló que «cualquier cantidad de cosas» hubieran podido haber salido mal.

California dio el visto bueno para reanudar rodajes cinematográficos a principios de este mes, pero la mayoría de las grandes producciones de Hollywood siguen congeladas, una situación que Hanks no espera que cambie pronto.

«No tengo ni idea de cuándo volveré a trabajar», dijo. «Nadie tiene ni idea de cuándo volverá a trabajar».

«Pero llegará el momento. Simplemente no sabemos cuándo».

Grandes producciones han propuesto sus lanzamientos

Explicó que «hay preocupaciones financieras, legales, responsabilidades», además de físicas sobre cómo grandes equipos pueden trabajar en los confinados sets de filmación.

Hanks señaló que grandes producciones han pospuesto sus lanzamiento, esperando llegar a la gran pantalla más adelante en el año e incluso en 2021, cuando los estudios esperan la situación sea más parecida a la normalidad.

El lunes, mientras el condado de Los Ángeles experimentaba un nuevo récord diario de casos, el alcalde, Eric Garcetti, anunció una «dura pausa» en la apertura de negocios, que incluye los cines.

El thriller naval de la Segunda Guerra Mundial de Hanks, Greyhound, se saltará la pantalla grande por completo, después de que Sony vendiera la película como una exclusiva a la plataforma Apple TV+.

Hanks, que escribió el guión y protagoniza la cinta, admitió que le «rompe el corazón» que la película no llegará a las carteleras, pero aseguró que su transmisión streaming, a partir del 10 de julio, es una «salvación» para «sacar la película».

Producciones se han reanudado en países como Islandia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, pero Hanks dijo que desconoce cuándo se retomará la producción de Elvis de Baz Luhrmann.

«La respuesta es que nadie lo sabe, yo incluido», dijo Hanks.

