Tomar conciencia sobre la bulimia, un trastorno que padecía Lady Di

Hablemos sobre el trastorno alimenticio que también padeció la princesa Diana: bulimia. Cómo hacer conciencia del padecimiento y su prevención.

¿Por qué es importante hablar de bulimia? Este trastorno de la conducta alimentaria es un cuadro preocupante para los médicos y expertos. En Fundación APTA, especializados en la prevención y tratamiento de trastornos alimentarios, afirman que «desde las primeras etapas de la vida, el cuerpo y la comida se convierten en símbolos para descargar emociones —depresión, ansiedad, tensión o agresividad—». Conocer su desarrollo y tratamiento deriva en diversos aspectos.

Qué es la bulimia y sus consecuencias

De acuerdo con el C.A.T Barcelona, la bulimia es padecer de grandes atracones de comida (comer en exceso) y después tratar de compensarlo con medidas drásticas, como vómito inducido o ejercicio físico excesivo.

El diagnóstico, añaden, se da cuando alguien hace la purga de manera regular (al menos dos veces por semana y por un par de meses).Y lo hacen a escondidas de los demás.

Mayo Clinic menciona que algunas complicaciones y consecuencias de la bulimia son: autoestima negativa y problemas sociales, deshidratación, latidos irregulares o insuficiencia cardíaca, caries y enfermedad de encías, problemas digestivos, ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.

Cuando se hizo público el caso de bulimia de Lady Di

Uno de los hijos de la princesa Diana se pronunció sobre lo orgulloso que se sentía de que su madre fue de las primeras figuras públicas en hablar sobre trastornos alimenticios. William participó en el documental Casting Away: The Truth About Anorexia. En él, comunicó: «Los trastornos alimenticios siempre han sido un problema para muchas mujeres y probablemente es lo menos hablado en sus casas».

De hecho, este tema es de los sucesos que palpitan en las muchas tramas para la cuarta temporada de The Crown. Vendrán escenas donde se centrarán en los trastornos que padeció Diana de manera explícita —tanto así que Netflix emitirá advertencias sobre el asunto sensible—.

The Crown narrará cómo la princesa desarrolló bulimia tras su compromiso con el príncipe Carlos. El biógrafo de este personaje, Andrew Morton, sacó a la luz hace años el desafortunado comentario que el heredero emitió a su prometida: «estás un poco gordita de aquí, ¿no?».

Lady Di también le reveló a su biógrafo: «Recuerdo la primera vez que me lo provoqué. Estaba emocionada porque pensé que así alivianaba la tensión» y «La primera vez que me midieron para el vestido de novia, tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé medía 60 centímetros».

Voceros del servicio de streaming han declarado a los medios que con The Crown trabajaron en estrecha colaboración con la organización benéfica para trastornos alimentarios BEAT, «para garantizar que la representación de la bulimia de la princesa Diana fuera precisa y tratada con sensibilidad».

Por qué los comentarios ofensivos causan trastornos alimenticios

Fundación APTA afirma que los trastornos son multifactoriales. Es decir, «responden a una combinación de diversas causas, entre las que destacan los aspectos individuales, familiares y socioculturales».

Sobre por qué la presión social afecta tanto al individuo, refieren que «uno sabotea su autenticidad a favor de modelos físicos idealizados». Por eso entre más comentarios que descartan la imagen física de una persona, mayor daño hay.

Están latentes los estereotipos. Cuando idealizas un tipo específico de cuerpo como el ideal y no lo posees, es posible que te sientas mal contigo misma. La Dra. Eugenia Vega, psicoanalista de la fundación, reitera: «eres suficiente tal y como eres, busca tu felicidad y si quieres hacer ejercicio o iniciar una dieta, deberás acercarte a un profesional».

Prevención

En entrevista con la psicoanalista, menciona que «deben quitarse esa cultura de belleza de la cabeza» y que esos cánones «no nos deben establecer». Asimismo, aconsejó:

Busca ayuda de un especialista, no estás sola.

Deja de inculcar la cultura de cuerpos perfectos.

Un trastorno alimenticio se considera como tal a partir de que te impide «funcionar de manera normal», es decir, cuando afecta tus relaciones sociales, familiares, de trabajo y estudio.

Los trastornos en números

En México, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sacó que respecto a la anorexia y bulimia se registran 20 mil casos cada año.

En el seminario «Soy hermosa, libre de preocupaciones relacionadas con la comida y mi cuerpo» donde participaron 12 especialistas de Latinoamérica y Estados Unidos mencionaron que Medellín es la capital cuyos números en adolescentes resulta alarmante: «17% de las niñas tienen algún desorden alimenticio identificado».

Una investigación publicada en Biology Psychiatry reveló que de casi 10 mil pacientes anglohablantes encuestados, 1.5% de mujeres habían tenido bulimia en sus vidas.