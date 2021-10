UnDíaSinMujeres: todo lo que debes saber sobre el paro nacional del 9 de marzo

#UnDíaSinNosotras es una iniciativa impulsada por diversas organizaciones sociales que convoca a un paro nacional de mujeres el próximo lunes 9 de marzo.

Ésta surgió ante la ola de feminicidios, violencia de género y acoso sexual que se vive actualmente en México. Un ejemplo, los recientes casos de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima.

El objetivo es exigir, al gobierno y a la sociedad, que se le ponga mayor atención a este estado de inseguridad y que se tomen acciones concretas para ponerle fin a las alarmantes cifras que convierten a México en uno de los 20 peores países para ser mujer (US News & World Report de 2019).

¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres?

“Si paramos nosotras, para el mundo. Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 por ciento de la población”

Este es el argumento central de la convocatoria realizada originalmente por el colectivo feminista Brujas del mar, que propuso no asistir al trabajo ni a la escuela, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, no realizar ningún tipo de trabajo doméstico, no tener actividad en redes sociales ni usar el transporte colectivo.

Su impacto en redes sociales fue tan grande, que instituciones educativas, organizaciones, empresas públicas y privadas se han unido anunciando que no tomarán medidas contra las mujeres que no acudan a laborar el 9 de marzo.

Islandia sin mujeres

Aunque es la primera vez que esto sucede en México, este movimiento se dio antes en Islandia el 24 de octubre de 1975.

En esa fecha, el 90 las mujeres lograron paralizar al país, y eso provocó que los hombres abrieran los ojos ante la desigualdad, al tener que hacerse caso de labores domésticas.

El movimiento causó tanto impacto que no solo se convirtió en un hecho histórico, sino que inspiró a muchas mujeres de otras partes del mundo a seguir su ejemplo.

Si quieres participar, pero no puedes quedarte en casa, hay acciones simbólicas que puedes llevar a cabo para mostrar tu apoyo como usar una prenda morada o mantenerte alejada lo más que puedas de las redes sociales.

#ElNueveNadieSeMueve

