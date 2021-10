Una mujer es la hacedora de uno de los mejores rones del mundo

El 16 de agosto es el Día Internacional del Ron y con ese motivo te presentamos a la maestra ronera más joven del mundo: Jassil Villanueva, del prestigiado ron Brugal de la República Dominicana, una delicia que no tiene género.

Ron Brugal fue fundado en 1888 por el exiliado barcelonés Andrés Brugal Montaner, quien había aprendido a hacer ron en las tierras de Cuba antes de llegar a la República Dominicana, un referente de grandeza licorera…

En la actualidad, esta casa ronera es considerada por los conocedores como una de las mejores del mundo y no es para menos, ya que desde entonces, los descendientes de la familia Brugal eligen en cónclave al nuevo maestro ronero y la más reciente ha sido Jassil Villanueva Quintana, quien charla en exclusiva para VANIDADES.

¿Desde cuanto eres la maestra ronera?

A veces no me gusta decir mi edad porque a muchos les cuesta creer que una mujer de 33 años es la master blender de una compañía como Brugal, que exporta a más de 50 mercados… Pero fui elegida en 2011 tras un concurso muy retador entre varios primos que constituimos la quinta generación de una familia enamorada del ron.

¿Siempre quisiste ser parte de este mundo tan complejo?

¡Desde niña! Crecí oyendo a mi familia contar las historias de Ron Brugal. Mi papá pertenece a la familia Brugal y ha trabajado en la empresa desde hace 25 años; él me enseñó a amar la tradición dominicana y la elaboración artesanal del ron, que es parte de la cultura del país y del ADN de nuestra familia; él es el actual director de producción y descendiente materno, por lo que se perdió el apellido.

¿Cuándo empezaste a trabajar en la empresa?

Desde que estaba en la universidad, de inicio quise involucrarme en lo operativo y me fui por la logística, pero fueron los socios y maestros hacedores de la cuarta generación quienes me impulsaron a irme por lo que me apasionaba: el lado romántico y creativo, es decir, hacer el ron.

¿Tienes una postura feminista sobre el poder de las mujeres en mundos que aún son considerados masculinos?

Desde tiempos prehistóricos se han hecho diferencias entre los hombres y las mujeres, pero creo que ya han ido desapareciendo; las mujeres hemos logrado alcanzar nuevos peldaños y al inicio de mi carrera era bastante abrumador ser mujer en un mundo históricamente masculino, porque tienes la responsabilidad de cambiar las reglas del juego, pero como a la vez estamos haciendo algo que nos apasionada, superar los retos nos hace dar lo mejor de nosotras mismas. Si amas lo que haces se demuestra solo de lo que eres capaz.

Una mujer es la hacedora de uno de los mejores rones del mundo

En el mundo hay muchas maestras tequileras, mezcaleras, de whiskey y de ginebras, ¿crees que ya es tiempo de dejar de enfatizarlo?

La industria de bebidas espirituosas le ha abierto las puertas a las mujeres sin miedo alguno y somos muchas las que tenemos responsabilidades decisivas en grandes marcas. Cada día somos más las que hemos demostrado contar con las habilidades y el conocimiento para crear un nuevo estándar donde esas diferencias entre hombres y mujeres no son significativas. Todos los sectores tendrán que abrirse quieran o no.

¿Qué distingue al ron dominicano –en general– de otros como el cubano, venezolano y guatemalteco, que son los más prestigiados?

En general, el ron dominicano es especial por las condiciones climáticas únicas de la región y los procesos de calidad; en el caso de Ron Brugal, lo diferencia su calidad inimitable que se debe a muchos como la pureza de los alcoholes, el agua de los manantiales de Puerto Plata, la enorme capacidad de las bodegas para acoger los envejecidos y el doble añejamiento en barricas. Por último diré que mantener a los maestros roneros de la familia hace que el amor sea todavía más grande. Por eso es un ron admirable a nivel mundial.

¿Puedes compartirnos un poco del proceso, para entenderlo mejor?

Su elaboración artesanal se inicia con una doble destilación, es necesario que en una primera etapa, los rones envejezcan en barricas de roble blanco americano (Quercus Alba) de tostado medio y, posteriormente, continúen su añejamiento en barricas de roble europeo (Quercus Robur) que previamente han sido utilizadas para vinos de Jerez. La madera, como elemento clave es la diferenciación de Brugal 1888, le da su carácter único. La compañía es la única marca que se produce totalmente en la isla.

Brindar y beber es una experiencia social, hoy que vivimos una crisis de salud mundial, ¿cuál piensas que es el papel que tienen en este momento los licores?

Una cata es un viaje por el mundo interior de un destilado. El ron es una de las maneras más alegres de ser dominicano y queremos compartirla. En esta época, esa experiencia nos permite sentirnos cerca de los demás desde nuestro hogar, disfrútalo lentamente neat (directo) o con hielos, con tus amigas, con tu pareja, y si se te antoja un coctel hazlo sin miedo…Brugal 1888 es tan sofisticado que no te sentirás abrumada; eso lo prometo.

¡Feliz día internacional del ron!

BRUGAL 1888

Notas de cata: Jerez, toffe, frutos secos, frutos rojos y cítricos.

Persistentes: melocotón, café, pasas, dátiles y vainilla.

Degustación: The Maestro’s Tip, por Jassil Villanueva, maestra ronera de Brugal.

Se sirve a “la temperatura de la República Dominicana”, el calor de la montaña Pico Duarte, entre 24 y 26 grados, esto potencia los aromas a bourbon. Poco a poco y se sienten los sabores caramelizados del caramelos el jerez, los melocotones y los frutos rojos.

EN COCTEL:

Coquito de verano

1 onza de Ron Brugal 1888

50 ml de agua de coco fría

Hielos

60 ml de jarabe natural

6 uvas verdes sin semillas

3 o 4 pizcas de clavo de olor en polvo

La ralladura de media lima

Una pizca de sal

5 brotes de albahaca morada para decorar.

*Coloca los ingredientes en orden en un vaso old fashion.

Mai Tai

Vaso shaker o mezclador

Vaso medidor o caballito de tequila

1 naranja

1 onza (50 ml) de ron oscuro añejado y ron blanco

1 onza (50) ml de ron blanco

15 ml de Cointreau, Curaçao de naranja

15 ml de sirope de almendras o de nuez (el original se llama Orgeat)

15 ml de jugo de sirope de limón regular y granadina.

*Agita el shaker con todos los igredientes y sirve con un colador en un vaso largo.

Por Gabriella Morales-Casas