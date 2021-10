El actor confirmó que se pondrá al mando de una reedición de su serie más famosa, a la que aportará un toque mucho más oscuro y complejo.

El actor Will Smithanunció el regreso, más pronto que tarde, de la mítica serie The prince of Bel Air, la comedia de los noventa que lo catapultó al estrellato y que a día de hoy sigue acumulando millones de visionados gracias a plataformas digitales como Netflix.

Will Smith producirá una nueva versión ‘dramática’ de ‘The prince of Bel Air’

Sin embargo, y como se desprende del comunicado que emitió el astro de Hollywood para dar a conocer la noticia, el regreso de la familia Banks como una mera reedición o una secuela ambientada décadas después del fin de la historia.

La nueva versión, producida por el propio intérprete en colaboración con Westbrook Studios y la distribuidora Universal, ofrecerá una perspectiva mucho más «dramática» y «compleja» tanto del personaje protagonista, quien recordemos se instala con sus acaudalados tíos de California debido a los problemas económicos que atraviesa su madre, abandonada por su marido, como de la familia que lo acoge.

Fuentes del entorno de la producción aseguran que la nueva trama está claramente inspirada en un corto de 2019 titulado simplemente Bel-Air, publicado en YouTube por el realizador Morgan Cooper -y alabado por el propio Will– para reconvertir la divertida serie en un drama puro y duro sobre la discriminación racial en Estados Unidos y los obstáculos adicionales que ha de superar la población afroamericana con independencia, en ocasiones, de su estatus socioeconómico.

(Foto: Getty Images)

