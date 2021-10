Will Smith se reunirá con el reparto de «The Prince of Bel Air» para celebrar los 30 años de la seri

Después de anunciar la reunión de Friends, HBO Max ya puso en marcha otro icónico reencuentro televisivo. La cadena grabará un episodio especial de The Prince of Bel Air con motivo del 30 aniversario de su estreno.

Según Deadline, Will Smith estará en el especial sin guion, que también contará con Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (el mayordomo Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivían), Alfonso Ribeiro (Carlton) y DJ Jazzy Jeff (Jazz). El gran ausente será James Avery, el actor que encarnó al tío Phil que murió el diciembre de 2013.

El capítulo se rodará el próximo 10 de septiembre, exactamente 30 años después del día en que la serie se estrenó en NBC. Según la cadena, la producción ofrecerá un vistazo al «impacto cultural que la serie ha tenido desde su debut».

(Foto: Getty Images)

Will Smith se reunirá con el reparto de «The Prince of Bel Air» para celebrar los 30 años de la serie

Por el momento no hay fecha de lanzamiento, aunque la cadena ha revelado que el especial se estrenará «alrededor de Acción de Gracias», festividad que este año tiene lugar el jueves 26 de noviembre. Marcus Raboy dirigirá el especial, que será producido por Rikki Hughes, Miguel Meléndez, Lukas Kaiser y Brad Haugen para Westbrook Media. Hughes también ejercerá como showrunner.

The Prince of Bel Air se emitió entre 1990 y 1996, alcanzando un total de seis temporadas y 148 episodios. La ficción creada por Andy Borowitz y Susan Borowitz gira en torno a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. Will Smith fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en 1993 y 1994 por su papel en la serie.

Esta no es la primera reunión televisiva que HBO Max ha puesto en marcha. La compañía tenía previsto filmar un especial con los protagonistas de Friends el pasado mes de marzo, pero la pandemia de coronavirus ha obligado a posponer el rodaje… que todavía no tiene nueva fecha.

Además, está en marcha el remake de The prince of Bel Air, una serie en la que Will Smith ejerce de productor ejecutivo, y que ubicará la historia del joven problemático que llega de Filadelfia al elitista barrio de Los Ángeles ubicando su trama en la actualidad y dándole un giro más dramático.

(Foto: Getty Images)



Por: Europa Press