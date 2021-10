Will.i.am alerta a Kanye West de que está ‘jugando con fuego’ con su candidatura preside

El líder de los Black Eyed Peas, muy crítico con el rapero en los últimos tiempos, volvió a arremeter contra el intérprete por la forma en que, a su juicio, frivoliza con algo tan importante como la política.

El líder de los Black Eyed Peas, Will.i.am, uno de los artistas que se han mostrado más críticos con el controvertido Kanye West a cuenta de la opinión tan singular que este tiene de fenómenos tan significativos como la esclavitud de los afroamericanos o el papel de la religión en la sociedad, no ha dudado en arremeter de nuevo contra su compañero de profesión por sus aspiraciones presidenciales: un nuevo ejemplo, a su juicio, de la forma en que el rapero banaliza asuntos tan importantes como la política para su beneficio personal.

(Foto: Getty Images)

Will.i.am alerta a Kanye West de que está ‘jugando con fuego’ a cuenta de su candidatura presidencial

En esta ocasión, sin embargo, el artista también alertó al marido de Kim Kardashian sobre el hecho de que estaría «jugando con fuego», ya que si Kanye fuera capaz de arañar algunos votos al candidato demócrata Joe Biden, probablemente acabaría contribuyendo a una nueva victoria del ya presidente Donald Trump, cuyo conservadurismo extremo no está contribuyendo precisamente a las necesarias reformas que ha de adoptar el país para erradicar el racismo y otras lacras contemporáneas.

«Es una cosa muy peligrosa esto de la política si no te lo tomas en serio. No debería andar jugando con fuego, y menos en estos momentos delicados que vivimos. ¿Pero qué está haciendo? En serio, no sé ni en qué proyectos está metido para ayudar a la comunidad. Hay muchas maneras de ayudar a la comunidad al margen de la política. No tienes que presentarte a un cargo electo para cambiar la vida de los demás para mejor», explicó el artista.

(Foto: Getty Images)

En su conversación con el diario británico Daily Mirror, Will.i.am aconsejó a su antiguo amigo que trate de transformar el mundo en el que vive a través de otras iniciativas que no impliquen un aterrizaje forzoso en el mundo de la política, como ha venido haciendo él por medio de su fundación y con numerosas propuestas ligadas a la necesidad de asegurar un acceso democrático y generalizado a las nuevas tecnologías.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz