Winona Ryder defiende a Johnny Depp de las acusaciones de Amber Heard

Al actor Johnny Depp le ha surgido un inesperado aliado en la demanda por difamación que interpuso hace un año contra su exmujer Amber Heard, en la que le reclamó 50 millones de dólares a raíz del artículo que ella había escrito unos meses antes para el Washington Post hablando de su experiencia como víctimas de malos tratos.

Ahora la actriz Winona Ryder, antigua prometida del famoso protagonista de Pirates of the Caribbean, ha salido en su defensa para afirmar que resulta difícil imaginar a su ex teniendo el comportamiento violento que le ha atribuido Amber, tanto en el marco de su proceso de divorcio como en las batallas legales que han librado después.