Woody Allen afirma que Timothée Chalamet lo denunció para intentar ganar un Oscar

El director declaró en su nuevo libro que el joven actor solo había donado el dinero que ganó trabajando para él porque estaba nominado a un Oscar y no quería dañar su imagen.

El nuevo libro de memorias de Woody Allen ha colocado en una posición muy incómoda al actor Timothée Chalamet , el protagonista de la última película que el famoso director rodó antes de que las acusaciones que su hija Dylan había realizado en su contra décadas atrás, pusiera en jaque su carrera.

El joven fue uno de los muchos intérpretes que le dieron la espalda al cineasta y, en su caso, decidió mostrar su apoyo a Dylan -que sostiene desde la infancia que su padre adoptivo abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años- donando el dinero que había ganado en la mencionada cinta, A Rainy Day in New York.

Sin embargo, Allen afirma ahora en su libro de memorias que todo fue una maniobra publicitaria y que, en privado, Timothée se aseguró de que él supiera que solo estaba tratando de distanciarse de su figura para no dañar su imagen pública de cara a la temporada de premios.

«Los tres actores principales del filme (Timothée, Elle Fanning y Selena Gomez) eran excelentes y resultó un placer colaborar con ellos», afirma Allen.

«Más tarde Timothée dijo públicamente que se arrepentía de haber trabajado para mi, pero le juró a mi hermana que solo lo había hecho porque estaba nominado a un Oscar por ‘Call me by your name’, y su agente y él creían que sus oportunidades de ganar aumentarían si renegaba de mí, así que lo hizo».

Sorprendentemente, el director no parece guardarle ningún rencor ni a Timothée ni a Selena, que también entregó su salario por la cinta a la asociación Time´s Up, aunque en su caso lo hizo de manera discreta y sin realizar declaraciones acerca de su decisión. «De cualquier manera, yo no me arrepiento de haber trabajado con él y, desde luego, no pienso devolver mi dinero», concluyó Allen.

Por: Bang Showbiz