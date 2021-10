Yalitza Aparicio y Ester Expósito en una serie documental sobre derechos de las mujeres

Las actrices Yalitza Aparicio y Ester Expósito participarán en la serie documental de Daniela Vega, Peace Peace Now Now, en pro de los derechos de las mujeres.

En 2018, la actriz chilena Daniela Vega (Una Mujer Fantástica) comenzó el proyecto llamado Peace Peace Now Now, una serie documental para contar las historias de mujeres supervivientes por violencia en América Latina. Finalmente está tomando forma para lo que serán cuatro capítulos de 50 minutos, cada uno con una invitada especial para charlar con las mujeres. En este se unirán Yalitza Aparicio y Ester Expósito.

Yalitza Aparicio y Ester Expósito se unen a la serie documental de Daniela Vega, Peace Peace Now Now

La protagonista de Roma platicó con abuelas de Sepur Zarco, en Guatemala. Será la historia de abusos sexuales que sufrieron estas mujeres en 1982 durante la guerra civil y hasta la fecha siguen exigiendo justicia.

Y Ester, aclamada en Élite, hablará con la periodista Lydia Cacho. Lydia fue detenida en 2005 por la policía judicial de Puebla, México, por la publicación de ‘Los demonios del Edén’. En este libro recopiló testimonios de sobrevivientes de una red de prostitución infantil dirigida por políticos y empresarios.

Una serie hecha por mujeres para mujeres: serán 4 capítulos con diferentes testimonios

El resto de capítulos cuenta con la participación de Daniela y Shirley Manson, vocalista de Garbage. La cantante habló con mujeres de Cueca Sola que presenciaron la dictadura de Pinochet y protestaron a manera de baile.

Tanto la actriz mexicana como la española se han pronunciado en pro de los derechos, tanto humanos como de las mujeres. Yalitza es también Embajadora de Buena Voluntad para los pueblos indígenas de la UNESCO y para los derechos de la mujer. Ester participará en la nueva serie del mexicano Manolo Caro, Alguien tiene que morir, y en entrevista a Efe mencionó: «Esta serie es fundamental por el mensaje que va a plantear a la sociedad. […] Hay que mantener viva la lucha por la igualdad, por una libertad para todos».

Variety mencionó que aún no hay una plataforma específica para ver Peace Peace Now Now, pero estará lista en enero 2021.