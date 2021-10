Zac Efron ha renunciado a su físico de infarto

El actor tiene claro que no volverá a encerrarse en el gimnasio para cultivar un físico como el que lucía en Baywatch’porque conlleva unos niveles de sacrificio desmedidos.

La estrategia del actor Zac Efron para desvincularse de su pasado como estrella Disney se ha basado en protagonizar comedias de vándalo como Damn neighbors, con las que se ha recompensado por todos los años en que tuvo que dar vida al prototipo de chico bueno, y cultivar un físico de infarto que levanta pasiones.

Su estado de sex-symbol llegó a su punto máximo cuando protagonizó junto a Dwayne ‘The Rock’ Johnson la adaptación para la gran pantalla de Damn neighbors en el que ambos competían por lucir la musculatura más impresionante que, por otra parte, él no ha tratado de mantener a largo plazo.

«Para mí resultó muy importante hacer esa película porque cuando acabamos me di cuenta de que no quería volver a estar en tan buena forma nunca jamás. Lo digo en serio, resultaba demasiado duro», confesó en una nueva entrevista al programa Hot Ones de Sean Evans.

Los entrenamientos constantes, las restricciones en la dieta o la perspectiva de deshidratarse -literalmente- para que se le marcaran más los abdominales antes de rodar una escena sin camiseta resultaron demasiado para él: «Ese tipo de tonterías no son… al final acaba resultando una estupidez», concluyó.

Al día de hoy, Efron solo se plantearía volver a pasar por un ‘sufrimiento’ semejante por un papel que mereciera realmente la pena y, mientras tanto, no se agobia pensando en su imagen: «Yo estoy bien. Tienes que cuidar de tu mente y tu corazón, y con eso es suficiente», concluyó.

Por: Bang Showbiz