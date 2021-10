Zoe Saldaña muestra la imagen más realista de una cuarentena con niños

La actriz intenta no compadecerse de sí misma mientras se aísla en casa con sus gemelos de 5 años y su otro hijo de 3, pero evitar peleas e incendios constantemente le está resultando agotador

Casi tres semanas de hibernación, como ella denomina al período de aislamiento, y de clases a distancia con tres hijos de menos de seis años han sido suficientes para que la actriz Zoe Saldaña comience a extrañar seriamente las interminables jornadas de rodaje que le obligaban a pasar muchas horas lejos de su hogar.

(Foto: Getty Images)

Este jueves, la actriz de Guardians of the Galaxy compartió en Instagram un video de una de las peleas que tuvieron estos días sus gemelos mientras jugaban en el jardín por culpa de una pelota para resumir en unos pocos segundos su día a día.

«Les juro que no estoy intentando compadecerme de mí misma o de mi marido, es que estar atrapada en casa con estos niños me hace apreciar mi trabajo», bromeó.

Mientras su marido Marco Perego trataba de mediar entre sus hijos, según se ve en la grabación, ella no pudo evitar ponerse a reflexionar acerca de lo diferente que puede resultar criar a niños y a niñas.

«Esto me ha recordado al episodio del programa ‘The Ellen Show’ en que Will Farrell hablaba de lo que implica educar a chicos. Resulta muy divertido, todo el tiempo. Te pasas cada minuto del día intentando convencer a alguien de que no pegue a otro alguien, que no queme la casa, que no le muestre sus partes íntimas al vecino, o que no le huela el trasero a nadie», ha anunciado.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz