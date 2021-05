Los 5 aromas que necesitas en tu casa para sentir emociones positivas

Porque el sentido del olfato puede ser tu mejor aliado. Estos aromas te subirán el ánimo y son ideales para el hogar.

¿Sabías que el sentido del olfato nos conecta directamente con las emociones y sentimientos? Es más, tal y como señalan en este estudio, el olor a rosas mejora la memoria y el de jazmín favorece la concentración. Estos y más son los beneficios de tener aromas placenteros en el hogar; si quieres conocer más y sacarles provecho, te enlistamos las cinco fragancias que no pueden faltar en casa.

1. Todos los aromas florales posibles

Lavanda, gardenia, rosa, geranio o jazmín (¡y muchos más!) son los aromas que crean ambientes vigorizantes en el hogar. Son ideales para las zonas comunes de tu casa, como el recibidor, pasillo o sala.

2. Café por la mañana

¿Te has puesto a pensar por qué el olor a café por la mañana se siente tan refrescante? En este estudio confirman que el simple aroma del grano cafetero aumenta la productividad y te ayuda a mantenerte con energía. Además del café, tienen un efecto estimulante similar los aromas a chocolate, vainilla y té.

3. Ropa recién lavada

Y sí, el gusto por este aroma no es tan ajeno como te imaginarías. En esta investigación sobre el análisis químico y los orígenes del olor a ropa recién lavada, descubrieron que el hecho de que te agrade, se debe a los aldehídos y cetonas. Que se traducen como «moléculas orgánicas que nuestra nariz percibe como plantas y perfumes» —como confirmó Sylvia Pugliese al New York Times. Y bien, he ahí la respuesta.

4. Sexy smells… amizcalados

¿Qué tienen en común estos aceites esenciales para revivir el romance? Contienen aromas almizcalados, mismos que evocan a sentimientos placenteros y sensuales. Usualmente son jazmín, especias, melocotones y hasta miel. Así que usa este aroma cuando quieras crear un ambiente íntimo y relajante.

5. A madera, para descansar

Los aromas amaderados, como palo santo, atraen energías positivas; o el cedro, como calmante y para prevenir el estrés. Lo mejor es ubicar estos olores en dormitorios o rincones de literatura, así sentirás el ambiente hogareño y sereno.

SIGUE LEYENDO: