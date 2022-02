Lo que la gente con cocinas limpias hace para no tenerla desorganizada

Así como ya hablamos de las cosas que la gente con casas que huelen bien nunca hacen, es momento de enlistar lo que las personas con cajones desorganizados hacen para organizarlos. Y qué mejor lugar para empezar que la cocina, espacio del hogar que parece un cuento de nunca acabar al limpiarlo.

Cómo organizar una cocina pequeña o grande

No importa qué tan grande o pequeña sea tu casa, siempre parece estar llena de cosas. Desde los miles de utensilios hasta gadgets que de vez en cuando usamos, poco a poco la cocina se desajusta en organización.

1) Se deshacen de lo que ya no necesitan en la cocina

Para organizar los cajones de la cocina, ¡necesitas saber exactamente qué tienes! Después de hacer una exhaustiva selección de los utensilios que ya no uses, quédate con los esenciales para después disponerlos en un lugar particular.

Una pregunta clave para identificar de qué deshacerte puede ser, ¿cuándo fue la última vez que usé esto? Y las probabilidades es que a menor uso, menor disposición tendrás con el objeto. Si algo te hace falta, haz un pequeño inventario.

2) Una lavada rápida a los cajones de tu cocina

Durante la limpieza de elementos, aprovecha que los cajones y gabinetes están vacíos para darles una rápida limpieza. Un poco de agua y jabón con una esponja será suficiente.

3) Considera los cajones o gabinetes más profundos para ollas y sartenes

Los espacios anchos son los mejores para guardar ollas y sartenes —si los usas diariamente, será más sencillo sacarlos y guardarlos. Si no quieres que se empalmen y se rayen, pon una rejilla interna para colgar los sartenes.

4) Las especias tienen un lugar especial y práctico

Así como los separadores en cajones son esenciales, los que te permiten acomodar las especias son infalibles. Y hay de todo en el mercado: especieros que rotan, los que se empotran en la pared, para cajones, para guardar los frascos en vertical u horizontal y más.

5) Lavan el mostrador de cocina conforme ensucian

El clean as you go es un método fundamental para mantener la cocina limpia. Significa que mientras cocinas o estás usando la cocina, limpies por donde se va ensuciando —incluyendo gotas que salpiquen, trastes que puedan lavarse rápidamente y tirando la basura.

6) Mantienen el almacenamiento de alimentos despejado

Por ejemplo, acomodar los alimentos en orden de tamaño te ayudará a verlos con mayor visibilidad en la alacena (y evitarás tirar las cosas cuando saques las de hasta atrás).

Hay otro método llamado 'FIFO', que por sus siglas en inglés es "first in first out" —significa que lo que acabas de comprar debes guardarlo hasta atrás, así consumirás el producto más cercano a la fecha de caducidad.

7) Usan divisores para cajones

Los divisores o bandejas para cajones te permitirán tener todo bien acomodado —y evitará que te estreses buscando cada utensilio. Hay múltiples tamaños y formas de divisores, y son un gran elemento para evitar polvo estancado en las esquinas del cajón. Un elemento en el que vale la pena hacer el gasto (y son amigables con la cartera).

8) Limpian y despejan el refrigerador con regularidad

Hay formas de organizar tu refrigerador que incluso te ayudarán a ahorrar dinero. Y las personas que tienen limpia su cocina se aseguran de deshacerse de los alimentos refrigerados que puedan causar mal olor o se desborden.

9) Hacen una ligera última "pasada" a la cocina de noche

Si no te quieres dormir con una cocina sucia y desorganizada, antes de acostarte o empezar tu rutina de noche pasa un trapo por encima, barre un poco las migajas que quedaron esparcidas y, si da tiempo, puedes sacar la basura.

10) Dejan remojados los platos para después lavarlos con mayor facilidad

El viejo truco de dejar remojando un par de minutos (u horas) los trastes que se ensuciaron. De esta manera sera más fácil y rápido lavarlos. Otro tip es lavar con agua caliente para que la comida salga más fácil.

¿Qué otras cosas haces para mantener tu cocina limpia y organizada?