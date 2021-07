Interiores ecológicos: cómo tener una decoración sostenible en 5 sencillos pasos

Tener una decoración sostenible es la meta y estos cinco gestos son un comienzo para ser más respetuosas con el ambiente.

Por: Daniella Cepeda

¿Sabías que hasta la pintura de las paredes puede contaminar? Te contamos más sobre cómo hacer más ecológica y sostenible tu decoración de interiores. Hay aspectos pequeños pero de mucha trascendencia, ¡como los jarrones de vidrio reciclado! Toma nota y forma parte del cambio.

1) ELIGE COLORES LIBRES DE QUÍMICOS

Que tus paredes luzcan impecables es básico, lo cierto es que no siempre contemplamos pinturas y esmaltes sin tóxicos. ¿Sabías que los compuestos orgánicos volátiles (VOC), incluidos en pinturas industriales, liberan químicos perjudiciales que, de acuerdo con Environmental Working Group, no sólo dañan al planeta, sino que irritan las mucosas? Por fortuna hay opciones verdes, con múltiples acabados y encantadores tonos disponibles en las marcas más conocidas del mercado. No hay pretextos.

2) RECUPERA, REUTILIZA Y RECICLA

Vivir en una hogar más limpio ya no es un lujo ni una moda, es una necesidad. Así que recuperar muebles es uno de los primeros pasos para disfrutar de un espacio con espíritu ecológico, y es que aportan personalidad y cuentan su propia historia. ¿Qué más puedes hacer? Recuerda la máxima: antes de comprar es preferible restaurar y reciclar todo lo que sea posible.

3) ENTRE MÁS ARTESANAL, ¡MEJOR!

Elementos decorativos hechos a mano con cariño y materiales 100% naturales es la apuesta, así como elegir muebles de maderas ecológicas sin barnices sintéticos. Nuestros pueblos mágicos y ciudades coloniales están llenos de artesanías de producción limitada para llenar de vida tu casa y además apoyar al comercio local. San Miguel de Allende, Oaxaca, Yucatán o Chiapas son lugares preciosos para conocer y obtener complementos sostenibles.

4) TODO A LOS TEJIDOS VEGANOS

Nada mejor que proteger la piel de tu casa con blancos biodegradables certificados. Las telas sostenibles por excelencia son el lino, el bambú y el algodón orgánico, el cual es cultivado en terrenos en los que se prohíben pesticidas y herbicidas, según Better Cotton Initiative. Los puedes encontrar en ropa de cama divina, que seguro vas a adorar, así como en tapices, toallas y alfombras. Preferir textiles orgánicos más que un capricho es un must, ya que su elaboración implica una reducción en el uso de agua.

5) DE VIDRIO, POR FAVOR

¡Apúntate al vidrio reciclado! Ya sea para poner flores naturales en un jarrón, reemplazar tus vasos rotos o almacenar y hasta ordenar tu cocina. Cada vez hay más opciones que en verdad abogan por un mundo menos contaminado. Al ser reciclado, este tipo de material requiere menos energía para su producción. ¿No es genial?

