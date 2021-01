¿Ya conoces los trucos preferidos de los interioristas para darle a tu casa el toque más cálido? Ideas que lo harán posible.

Siempre he pensado que para tener un hogar que te haga sentir plena e inspirada sólo hace falta un poco de cariño. De hecho, el secreto de un espacio con espíritu cocooning (esa maravillosa tendencia que fomenta la calidez y la comodidad) es agregar accesorios que recreen esa reconfortante sensación que nos deja beber un sorbo de chocolate caliente durante una fría tarde de invierno. La buena noticia es que puedes conseguirlo con unos cuantos acentos.

1. La magia de los ocres y mostazas

Esa paleta de color que nos ofrece la naturaleza esta temporada es perfecta, y es que las tonalidades que van del marrón al rojo aportan alegría, quietud y confort, además de que lucen divinas sobre una sala o recámara en tonos de blanco y beige. ¡Apúntate a ella!

2. ¿Una chimenea? Sí y la vas amar

Aunque no es un elemento común en nuestros hogares, hoy día existen opciones eléctricas o de bioetanol, grandes alternativas pues no requieren conductos al exterior. Pero incluso sin una, un gran set de velas es lo que necesitas para entrar en calor y crear un juego de luces y sombras. ¿Un tip? Elígelo en un solo tono y mezcla tamaños y texturas, y si tienes niños pequeños en casa no hay mejor elección que las velas de led.

3. Es momento de abrigarte

Crea el refugio perfecto en tu recámara o en tu sala con mantas tejidas de chenille y crochet, o si tu presupuesto te lo permite, de chashmere, un lujo del que no te arrepentirás. ¡Decora con ellas y ten algunas extra a la mano, en cestos o canastas!

4. Ponle amor a tus cojines

Nada más agradable que recostarte a leer entre cojines de pelo largo, ya sea de piel genuina, o sintéticos, que lucen igual de bonitos y son fáciles de lavar, eso sí, mantenlos alejados de la secadora. Este tipo de accesorios añaden textura y volumen para un look 100% envolvente.

Añade personalidad a tu casa con adornos artesanales, así como detalles

do it yourself.

5. Esos acentos que importan

Vestir tus mesas auxiliares es esencial para recrear una atmósfera cálida. Desempolva esa tetera que lleva años guardada y exhíbela sobre una bandeja, y ten el servicio de té listo para cualquier momento. Una infusión de lavanda y miel aliviará el estrés después de tu jornada de trabajo, pero no desestimes el poder de la tila ni de la manzanilla. ¿Qué tal una mezcla de canela, pimienta y cardamomo?

6. Tapices de temporada

Una de las telas por excelencia es el terciopelo, ya sea aplicado en cojines, edredones o en un sofá, no hay mejor opción que ésta. Es suave al tacto, elegante y muy acogedora. Puedes añadirla en toques de gris, en sus diferentes gamas, o incluso en rosas, los cuales se complementan muy bien con los malvas. Por supuesto los tonos cálidos se llevarán las palmas.

7. ¿No tienes una alfombra?

Es indispensable para que tu casa luzca cozy, así que este invierno invierte en una, para la sala de estar será clave un diseño que al menos mida el ancho de tu sofá, y entre más peluda y suave, más agradable será la experiencia para arropar tus pies.

8. ¡Decora con leña y guiños de dorado!

Acentos como vasijas, lámparas y accesorios de latón, cobre o dorado elevarán tu decoración, al igual que salpicar tus estancias con flores secas u hojas de eucalipto. Ni qué decir de una cesta o caja decorativa con un poco de leña, ¡un detalle encantador y hermoso a la vista!

Por: Daniella Cepeda