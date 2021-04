Ideas prácticas (y muy fáciles) para llevar la naturaleza a tu hogar 🌿🏠

La naturaleza tiene un poder de sanación que contribuye al bienestar físico y emocional. Con estos tips tendrás la belleza natural en casa.

Además de sacarle provecho al spring cleaning para tener tu casa y mente en orden, ¿por qué no emplear el tiempo también para dedicárselo a la madre naturaleza? Esta vez desde la comodidad de tu hogar. No solo están estas ideas ganadoras, sencillas y baratas para convertir tu terraza o jardín en un oasis particular, sino que tu interior también debe llevar un poco de naturaleza. ¿Listo para empezar?

La naturaleza como oportunidad de sanación

¿Sabes qué son los baños de bosque? En Japón practican el Shinrin-Yoku, una actividad que consiste en pasar tiempo en el bosque para aumentar la salud y bienestar, así como potenciar la felicidad.

Usa este fundamento para animarte a hacer de tu interior un apartado con la naturaleza, así el estrés en el hogar será menor.

1. Cultiva tu propio huerto

No es una idea nueva en absoluto, pues cada vez son más quienes se animan a cultivar su propio huerto urbano —aquí te explicamos cómo hacer tu huerto en casa si tienes poco espacio.

Lo que hay que hacer primero es consultar qué tipo de cultivos son los adecuados en tu ciudad. Ya sea una actividad en solitario o con la familia, apreciarán la paciencia y cariño que requiere darle tiempo a este proyecto. ¡Además tendrás mejores ingredientes para hacer la comida! Estas son las verduras más fáciles de cultivar en tu huerto casero.

2. Haz un jardín de plantas aromáticas

¿En búsqueda de las 10 plantas aromáticas que puedes usar para cocinar? ¡Puedes cultivarlas por tu cuenta! Así como con el huerto casero, esta es una gran oportunidad de especializarte en las especies de plantas que hay allá afuera, mismas a las que les darás un provecho enorme.

3. Elige plantas trepadoras

Nada dice ‘naturaleza’ como una pared cubierta de plantas trepadoras. Estas especies tienen la capacidad de cubrir grandes extensiones con una ocupación mínima de suelo. La mayoría resisten bien tanto al frío como el calor, de modo que no tendrás mayores problemas para persistir durante estaciones con temperaturas extremas.

Hay infinidad de opciones: jazmín, glicina, hiedra, madreselva, bugambilia, akebia, pasionaria, plumbago, campanilla morada… No necesitan grandes cuidados, pero toma en cuenta que pueden llegar a ser muy frondosas y tapar la luz que necesitan otras plantas presentes.

4. Plantas y naturaleza deco: un clásico

Si la casa no admite plantas trepadoras, ni tienes metros cuadrados para cultivar un pequeño huerto, el proyecto de naturaleza en casa tendrá que ser un poco más adaptable. Menos ambicioso, pero no menos encantador: plantas de interior.

Añaden alegría, paz y bienestar a cualquier entorno y nos ofrecen un mínimo contacto con lo natural. Presta atención a estas plantas que reducen el estrés (y se ven divinas en tu sala y recámara).

Además puedes aprovechar tus paseos y «baños» por el bosque para recoger ramas, hojas, flores o semillas. Unas sencillas ramas de eucalipto, lavanda, olivera o craspedia le darán un toque encantador al hogar.

5. Apostar por materiales naturales

Por último, esta es una invitación a regresar a los orígenes. Porque no solo las plantas y las flores nos conectarán con la naturaleza; la elección de materiales presentes en la csa también es muy importante.

La madera, por ejemplo, es perfecta para crear entornos cálidos, ya sea a través del mobiliario, suelo o paredes. También puedes elegir yute, cáñamo, sisal, ratán, corcho o bambú. Los suelos de piedra, con pizarra, arenisca o mármol dan una sensación de naturalidad primigenia y aportan mucho frescos en verano.

Con información de Europa Press

