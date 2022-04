Métodos para vencer el desorden en casa: de Marie Kondo al feng shui

Elimina lo que no te sirva. Cuando todo está clasificado, deshazte de cosas inútiles, pero sobre todo de aquello que no te hace feliz. Marie Kondo afirma que si te concentras en la sensación que te provoca un objeto cuando lo tocas, dentro de ti sabrás si debe formar parte de tu vida o no. TIP: Toma cada objeto de la misma categoría entre tus manos, cierra los ojos y piensa en el sentimiento que te genera. ¿Te recuerda una mala época? Aunque se encuentre en buen estado o sea una pieza cara, es mejor que se vaya. La idea es que te genere una “chispa de alegría” interna y si no lo hace ¡fuera! Lo que decidas no conservar apártalo y déjalo ir con agradecimiento. Esta actitud te ayudará a crear conciencia de tus pertenencias.