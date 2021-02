En 2021 salpica de positivismo tu casa con dos tonos que seguro vas a adorar: ¡amarillo y gris! Te contamos sobre este Pantone.

Transmitir serenidad y buena vibra es la apuesta del Pantone Color of the Year. Este año no sólo seleccionó uno, sino dos tonos que influirán en la decoración de interiores, el diseño industrial y en la moda, entre otros ámbitos.

Aquí te decimos cómo puedes llevar el Pantone 2021 en ropa, ¡siéntete la más a la moda!

Ultimate Gray + Illuminating: una reflexión sobre los colores de la esperanza y resiliencia de este 2021

Después de un periodo lleno de retos, obstáculos, pérdidas y grandes aprendizajes, en el que descubrimos el maravilloso motor que representa la empatía y la colaboración mutua, la decisión no pudo ser más atinada.

¿Estás en plan de renovación de interiores? Dile sí al amarillo (Illuminating) para añadir energía y vivacidad, y al gris (Ultimate Gray) si se trata de crear una atmósfera pacífica que también sea un recordatorio de que en tiempos inciertos, la resiliencia siempre será tu mejor aliada.

Cojines, jarrones, utensilios de cocina… ¡de todo un poco a tu hogar!

¡Haz de cada habitación el lienzo perfecto para aplicar estas tonalidades sin miedo! Lo más sencillo y barato es a través de la frescura de las flores o las frutas; incluye accesorios como cojines y jarrones, o hasta nuevos y prácticos utensilios para tu cocina.

No frenes tu creatividad y aventúrate a darle un nuevo color y estilo a tus viejos muebles o a tu muro favorito, mientras que en la recámara de tus hijos puedes integrar elementos decorativos y funcionales que la llenen de energía. ¡Diviértete con la nueva propuesta de Pantone y embellece tu vida minuto a minuto!

Por: Daniella Cepeda

RECOMENDADO: