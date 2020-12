Sí, todo cambió y ahora hemos tomado con seriedad la oficina en casa, tanto, que ya invertimos en interiorismo pensando en el nuevo año. ¡Adiós al 2020 y a su mesita de cama para escribir en pijama!

Por Gabriella Morales-Casas

Han pasado 10 meses desde el inicio de la pandemia en México y aunque muchas oficinas volvieron a la normalidad, la mayoría siguen apostando por el home office y ya se volvió una experiencia de interiorismo y pequeño lujo en casa.

Linda Shamai y Raquel Amiga, fundadoras de Studio 20.25, despacho mexicano con casi una década de experiencia en el interiorismo residencial y comercial, nos platican en exclusiva sobre las nuevas tendencias y cómo mejorar nuestro espacio en casa para trabajar de forma híbrida este 2021.

Linda, ¿esta nueva normalidad puso en relieve la importancia del interiorismo en casa?

Totalmente, antes la gente solo decoraba la sala o los espacios comunes, su oficina o el cuarto del bebé o de los niños; pero la cuarentena les hizo ver que había cosas que no les gustaban tanto de sus casas, los muebles que no eran tan cómodos, los colores que les parecían abrumadores o faltaban plantas y no entraba suficiente luz, pero sobre todo, lo que la gente detectó fue que los Zoom eran unas pesadillas porque no había dónde hacerlos. Por eso recomendamos escoger un espacio de la mano de un profesional para acondicionarlo a tus necesidades y las de tu familia.

¿Cuál es el objeto más importante para el interiorismo en cuanto a home office?

Raquel: La silla. Es uno de los muebles más difíciles de confeccionar en lo ergonómico y debe ser una silla industrial, de una marca dedicada a ello, como Herman Miller. Pero por otro lado, una silla de diseño hecha a mano no es recomendable para home office porque esa es para adornar la casa o pasar poco tiempo en ella, mientras que la de oficina debe ser creada para dar soporte.

La silla es el objeto más preciado para trabajar en casa: debe ser industrial y ergonómica siempre, no hecha a mano o de diseño. Linda Shamai, interiorista.

¿Qué pasa si vivo en un departamento pequeño o loft?

Linda: No importa. El reto más grande es el sonido y encontrar ese espacio en el que no haya eco. Hay quienes hacen juntas en el baño o en la cocina y ahí hay mucho eco… Entonces, la primera opción es una remodelación de cocina para hacerla un espacio cerrado (añadir vitrales templados, por ejemplo), de tal forma que puedas encerrarte ahí.

¿No es la sala el lugar más formal para trabajar o hacer una junta?

La sala no es recomendable porque suelen estar abiertas o son paso para la calle, al tener un espacio tan grande hay más eco y también ruido. La oficina de casa se debe montar a puerta cerrada; pero si es inminente hacerlo ahí debemos encontrar una esquina en la que podemos montar muebles multifuncionales que puedan adaptarse y quitarse para el fin de semana. Ahora que si quieres tenerla ahí de forma permanente, entonces recomiendo un mueble similar a tu interiorismo para no romper el vocabulario.

¿Es arriesgado invertir en muebles de lujo, cuando se levante la pandemia?

Linda: La pandemia es tan incierta que hoy ya no sabemos cómo vendrán los siguientes escenarios. No pensábamos que el home office iba a durar tanto… entonces, sí recomendamos invertir, porque cuando termine las empresas habrán dejado sus edificios o reducido el personal y el home office será parte de su rutina en adelante; veremos un modelo híbrido que es inminente.

Raquel: Además piensa en que al salir temprano y llevarte trabajo a casa y hacerlo en un espacio con un interiorismo bien pensado, será más atractivo que en un cubículo de oficina o en la cama. La oficina en casa está llamada a ser parte de la nueva década.

¿Qué pasa si inviertes en muebles temporales?

Raquel Está bien, hay multifuncionales de todos los precios; muchos clientes nos han pedido MDF comprimido y aglomerado, pero rompen con la calidez del hogar. Office Max e Ikea tienen oferta de este tipo y son tiendas muy baratas, pero la calidad es muy arriesgada; sí te resuelve de inmediato, pero lo vas a tirar pronto, habrás gastado y contaminado en poco tiempo. Hay muchas marcas mexicanas importantes han bajado sus precios y otras hacen bazares. Yo recomiendo comprar calidad.

¿Entonces hay menos demanda de muebles de oficina?

Linda: Si soy sincera los insumos de los muebles, en general, han subido por efecto de la pandemia porque dependemos mucho del dólares en materiales y en maderas. Hay mucho material chino tanto como de lujo europeo, y en cualquier caso siempre buscamos la mano de obra mexicana que es la mejor del mundo, nosotras trabajamos en Miami y nos piden que la creatividad y la carpintería sea mexicana aun si los materiales no. Somos una empresa mexicano y siempre le decimos al cliente que hay que gastar en diseño mexicano para reactivar la economía de nuestro país.

La mano de obra mexicanas es la mejor, aun si el material es chino o de lujo europeo. Raquel Amiga, interiorista

¿El interiorismo ya era un negocio antes de la pandemia?

Raquel: ¡Sí! Antes de la pandemia el diseño de interiores, según cifras de la Sociedad Mexicana de Interioristas, crecía a un ritmo de 20% anual. En estos meses creció más del 70 %; a nivel mundial generó 1.3 billones de dólares en 2019. Hablamos desde los mobiliario multifuncionales y las mesitas para sillón hasta una mini oficina completa montada en una esquina junto a una ventana. Nos hemos dado cuenta que además de la demanda habitual de Las Lomas, Interlomas, Santa Fe y Polanco, ahora la pandemia abrió espacios hasta la Roma, Narvarte, la del Valle y otras colonias que antes no invertían en un despacho de interiorismo.

¿Qué tanto se vale crear un extravagante personal para ser nuestra nueva oficina?

En diseño no hay límites, puede ser algo tan exclusivo, caprichoso o caro como desees. Puedes tener un escritorio de colores patinados o pasteles, si te gustan las lámparas creativas también; quizás te guste poner figuras en el escritorio o poner flores y plantas con macetas divertidas. El chiste de contratar a un despacho de interiores es que trabaje con tus emociones y tu personalidad, que te guíe en lo que estás buscando y te sientas cómoda; no se trata de salir del paso, sino de sentirte feliz en este nuevo espacio de vida.

IG: @studio20.25design

