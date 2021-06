¿Quieres emprender? ¡Atrévete! Te damos los mejores consejos

Si quieres emprender un negocio con productos o servicios, te damos las claves para hacerlo bien. Ojo: NO incluye las palabras “multinivel” o “sé tu propio jefe”, sino “creatividad”.

“Desayuno, como y ceno mis proyectos”, esa es la frase predilecta de Alfonso Aguirre, un joven de 27 años egresado del Tecnológico de Monterrey en Saltillo que decidió abrir su propia empresa de suplementos alimenticios y llevar su inspiración como emprendedor a plataformas como Spotify, Instagram y TikTok, donde ya suma casi un millón y medio de usuarios… sin hacer bailes. No tiene ni 30 años y ya creó su propio negocio y tiene clarísimo que vender ya no es como antes, si buscas emprender sin caer en las viejas y obsoletas técnicas del pasado, tienes que leer estos consejos.

Acabas de lanzar tu libro “Imposible hasta que se hace”, ¿qué le ofreces a la lectora?

Comparto mi propia experiencia, y sobre todo, los preceptos de la nueva educación económica como la clave para el emprendimiento presente y el futuro. Emprender no se debe ver como un modo de empezar a ganar un dinerito extra o monetizar tu hobby, sino agarrarlo con seriedad: buscar inversionistas y socios, entrar en la bolsa cuando crezcas porque normalmente cuando hacemos negocios en México creemos que es autoemplearte, aquella frase de “el que tiene tienda que la atienda” ya es obsoleta. Una empresa debe funcionar sin que estés ahí pegado de sol a sol haciendo todo tú, se trata de crear algo nuevo con tecnología y eso implica nuevos modos de vivir.

¿Realmente las redes sociales son un medio comercial exitoso?

La oportunidad que nos da la vida digital hoy no la teníamos antes. Uno de mis videos en Tik Tok se hizo viral y no tienes que hacer contenido basura para lograrlo. Las redes sociales deben estar en la mira y usarlas a nuestro favor. En poco tiempo hemos podido generar inversiones, crédito y productos gracias a una red social que no es solo para trends, o bailes o retos o comedia. Hoy que el e-commerce creció en la pandemia considerablemente ha permitido a los nuevos y pequeños negocios un crecimiento acelerado. En la incertidumbre no todo es negativo sobre todo en los negocios. Siempre da miedo, pero siempre tienes que ver cómo sí se puede.

Sin embargo, muchas personas confunden el emprendimiento con el multinivel, ¿qué opinas de esto?

El modelo de emprendimiento es crear un producto o servicio. Si voy con un amigo de mi edad y le menciono la palabra multinivel ni siquiera me va a tomar la llamada. Esa es la trampa de las redes sociales cuando no tienes un negocio de emprendimiento: vas contaminado de marcas, colores, anuncios y enseguida notas la diferencia con las cuentas que no venden multinivel. El modelo que funciona es el e-commerce con tu información, tu experiencia de la marca y hacerla presente con tu clienta cuando ella quiera comprar, no al revés. Las ventas han cambiado: el cliente te busca, no tú a ella. El marketing trainer Grant Cardone dice que ya todos conocemos las tácticas de ventas tradicionales y sabemos esquivarlas como compradores, así que también hay que esquivarlas como vendedores.

¿Funcionan más los productos artesanales o marcas de bienestar por eso?

No importa cuál es tu giro… pero tienes que crear. Solo tú tienes el poder de dar todos los pros y contras de tu propio producto o servicio y la información real. No tienes que convencer a nadie con falsas expectativas. Cuando te integras al multinivel no puedes hacer eso… Si tú creas tu propia marca compartes tu propia experiencia de creador y usuario, y a partir de ahí inventas tu propio marketing: ¿qué producto tienes, cómo lo envuelves, cómo lo presentas? Un producto que es tuyo tiene más posibilidad de vender porque es único. ¿Vendes velas de soya? Seguro mil chicas más las hacen, pero esas son tus velas y tú sabes qué tienen. Obviamente cualquier venta es difícil, pero si haces esfuerzo por vender el producto de alguien más, ponlo en vender algo que tú creaste.

¿Cuál es el gran secreto del emprendimiento según tu experiencia?

Cuidar lo que dices a tu mente y de quién te rodeas. Si vas a Wall Street a escuchar al cafecito de afuera lo que dicen los inversionistas vas a regresar pensando que debes vender acciones o buscar créditos de inversión, si te vas a Silicon Valley vas a escuchar “necesito crowfunding para que camine este proyecto” o “soy el fundador de tal tecnología”. Hay una diferencia enorme en ambas cosas. Y si te vas a la Condesa a escuchar chismes no vas a aprender nada. ¿Quieres emprender? Júntate con emprendedores. Lee las historias de los creadores. Yo amo la historia de Nike o el libro de Michelle Obama, y los leo constantemente para consumir lo que necesito. También esos contenidos son parte de lo que comparto en redes: mi experiencia y las ajenas, las que me hicieron crecer.

Estudiaste relaciones internacionales, ¿por qué te metiste al mundo de la automotivación?

Todas estas vueltas las da la vida hasta que encuentras tu camino. Si no funcionas como persona nada más que hagas te va a funcionar. Apenas empecé, pero sueño con crear una ONG. En eso ayuda la formación política. Cuando me fui a estudiar posgrados a Polonia y a Corea entendí algo: eran países muy pobres y renacieron a partir de pequeños cambios con impactos los transformaron, entre ellos, el emprendimiento. Corea tiene una gran economía y creo que México tiene todo para ser más. Los países en desarrollo que están mutando al primer mundo día saben que las Pymes son las que mueven la economía y queramos o no es el nuevo modelo global.

¿Lista para emprender?