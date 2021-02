驴Hab铆as escuchado antes del Pancake Day? Tambi茅n se le denomina聽Shrove Tuesday聽(Martes de Confesi贸n) y es una fiesta de origen religioso celebrada en聽Reino Unido.聽Marca el 煤ltimo d铆a del carnaval, el martes previo al mi茅rcoles de Cenizas y el acercamiento a Semana Santa. As铆 pues, en el palacio de Buckingham no pasan desapercibida la celebraci贸n, y en conmemoraci贸n al #PancakeDay2021, compartieron c贸mo los preparan los royal chefs.

View this post on Instagram

Ingredientes:

125g harina blanca

30g az煤car

pizca de sal

2 huevos medianos

1.5 yema de huevo

250ml leche

40g mantequilla

El聽beurre boisette聽es la expresi贸n culinaria para decir聽mantequilla de avellana聽o聽mantequilla marr贸n.聽Adquiere un determinado olor y color al calentarla para derretirla y clarificarla.

Procedimiento:聽Coloca la mantequilla en un sart茅n y cocina suavemente hasta que el agua en la mantequilla se cocine. Los s贸lidos de la leche se separar谩n hasta el fondo del sart茅n; se ver谩 ligeramente dorado. La mezcla va a ‘resoplar’ y una vez que se ‘calme’ se volver谩 de color marr贸n nuez. Retira y deja enfriar. Esto le da un delicioso sabor y hace que los pancakes se mantengan esponjosos.

馃This #PancakeDay we are sharing a pancake recipe with an extra special twist. Take a look at the full recipe here: https://t.co/ONAx6FvqSk

Enjoy and we hope you have a peaceful #ShroveTuesday. pic.twitter.com/rIih8fqQLo

鈥 The Royal Family (@RoyalFamily) February 16, 2021