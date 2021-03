‘Spring cleaning’: beneficios de aprovechar estas vacaciones para la limpieza de primavera

¿Habías escuchado del ‘spring cleaning’? No solo se trata de hacer limpieza del hogar, sino que es en beneficio de tu salud y armonía en casa.

Llegó la primavera y con ella el sol, flores, clima cálido… pero también alergias de cambio estacional, polen en cada esquina y mucho polvo —ojo, aquí te decimos por qué jamás deberías de cortar el pelo de tu perro en tiempo de calor—. Y si bien es época de vacaciones, nunca es tarde para aprovechar el tiempo en hacer un consciente spring cleaning. Considéralo tu oportunidad de darle un twist a algunos rincones de tu casa, darle ese refresh necesario y permitir que tu espacio esté libre de bacterias non-gratas. Estos son algunos beneficios de la limpieza de primavera.

1. Limpiar fortalece el sistema inmunológico

Este punto va enfocado a quienes son propensos a sufrir de alergias al polvo y polen, ¡condenada alergia estacional! La mejor forma de reducir la aparición de estos enemigos del sistema inmunológico es aspirar periódicamente alfombras, muebles y tapicerías.

También es bueno mantener limpias y frescas las superficies de baño y cocina. Intenta tener las ventanas abiertas para ventilar y renovar el aire de tu casa —pero hazlo a medio día, cuando los niveles de polen están más bajos.

2. Tener una casa ordenara mejora la salud mental

Y vaya que en estos tiempos debemos cuidar mucho la salud mental. A lo mejor hace un año no sabías qué le depararía a los cuidados de tu hogar y a la larga estancia en ella, pero ahora sí lo sabes como la palma de tu mano.

Aquí aplica el cleanfulness, acción que reduce la carga mental, la ansiedad y estrés mediante el orden y la limpieza. En este estudio del Princeton Neuroscience Institute constataron que los espacios desorganizados son más propensos para estresar a las personas y las hace menos productivas. Así que limpiarla u organizarla disminuirá los efectos negativos de un espacio tirado.

Deshazte de lo que no necesitas, así como de las mil chucherías que hay en todos los cajones de la casa, saca las prendas que ya no uses y libera espacio.

3. Mantener el dormitorio limpio mejora la calidad del sueño

Las sábanas, colchas y almohadas son elementos que durante la primavera merecen la pena tener siempre limpios. Así aumentarás las posibilidades de pasar un mejor rato sin alergia estacional y podrás dormir tranquila.

Y fuera del rasgo de limpieza con cloro, también tiene que ver la organización de tu espacio. Trata de que la ropa no se apile en una misma silla, organiza los cajones y mantén el piso libre de objetos con los que podrías tropezarte. Tip: acude a las plantas que reducen el estrés (y se ven divinas en tu sala y recámara).

4. Aprovecha la limpieza para ejercitar tu cuerpo

De acuerdo con el Washington Post, la limpieza del hogar es un gran aliado para evitar subir de peso durante la cuarentena. Ponen de ejemplo que aspirando puedes quemar más de 150 calorías, mientras que haciendo jardinería casi 400.

¿La mejor parte? Puedes poner música para animarte y hacer más ameno el rato. ¡Y si bailas es quema extra de calorías!

¿Te animas a intentar el spring cleaning esta primavera 2021?

SIGUE LEYENDO: