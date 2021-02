6 inspiraciones para lograr un nuevo look de interiores este 2021

¿Necesitas inspiración para renovar tus interiores? Aquí encuentras desde el minimalista hasta el royal style.

Con la llegada del año vienen también nuevas tendencias para renovar nuestros espacios. Si aún no las has probado es momento de hacerlo y apuntarte a lo eco y sostenible, ¡o rendirte al encanto de lo clásico! Seguramente algunos de estos elementos ya están en tu casa esperando a que les des nuevos aires. Es tiempo de añadir estilo, ilusión y tu toque personal a los interiores.

1. Todo al Japandi

Si adoras los ambientes limpios y el minimalismo, el japandi es una corriente hecha a la medida para ti, y es que mezcla la estética japonesa y el irresistible diseño escandinavo. Maderas con acabados naturales, muebles y accesorios con siluetas orgánicas te harán disfrutar de una casa serena, elegante y en armonía. ¿La paleta de color ideal? Por supuesto, los neutros y una dosis de metal.

2. Royal style que enamora

El estilo clásico se resume en una sola palabra: atemporal. Techos altos, pisos regios de madera (o laminado) y un interiorismo sofisticado, inspirado en las residencias palaciegas de la reina Isabel II y otros royals que amamos, se imponen en el terreno del diseño de interiores.

Lograr que tu hogar desprenda el sutil aroma del lujo se puede conseguir con algunas reformas: sumando un rosetón de yeso o poliestireno en el techo de la sala de estar, que enmarque un divino candil y, si te aventuras a ir más allá, puedes agregar molduras en los techos que siempre lucen maravillosas e infunden elegancia en un abrir y cerrar de ojos.

Una sala de líneas sencillas en combinación con una butaca clásica, o una chaise longue recuperada, accesorios de cristal y unas cortinas de terciopelo, también serán clave. Se trata de crear un espacio rico en detalles, por ello nada mejor que agregar objetos en dorado, como una bandeja donde puedas servir el té al estilo british ¡y en una vajilla ultrachic!

3. El neutro moda

Siempre ha sido parte de nuestra vida, no obstante, hoy día está más vigente que nunca. El beige es uno de los matices más deseados de la temporada y lo verás en todas sus formas en las tiendas de decoración. Nos fascina porque está muy lejos de ser aburrido y se fusiona con cualquier estilo, en especial con elementos como la madera.

Si hay algo que pensamos con firmeza es “elige beige y acertarás”, y la razón es porque es un lienzo para reinventar el look de tu casa siempre que lo desees. ¿Cómo aplicarlo con gracia? En capas y con distintas texturas.

4. Calidez vital y ambiente eco-friendly

Hay dos vertientes que le darán una infusión de energía a tu hogar: una de ellas es salpicar tus habitaciones con la fiebre naranja, un color superotoñal que empieza a tomar fuerza. Ya sea en cojines, mantas y accesorios, sobre el mencionado beige, o destinado a una pieza de impacto, será el foco de atención.

La otra apuesta es lo eco-friendly, para integrar materiales naturales, muebles de maderas recuperadas, ratán y textiles orgánicos, ¡un life style que llegó para quedarse!

5. Apostando por las lámparas escultóricas

Son las grandes protagonistas y un elemento capaz de actualizar tu sitio favorito. Existen de tantos diseños y materiales como te imagines, pero hay dos de los que te enamorarás al instante. Las lámparas con curvas sinuosas que aportan carácter donde las coloques, sin importar si se trata de la cocina, la estancia o la recámara, y aquellas con formas caprichosas y escultóricas, que generan sensación de movimiento y dinamismo. Los matices por excelencia: dorado, negro, cristal y blanco.

6. Negro y estiloso

Ya lo vimos, los colores importan y las tonalidades profundas son un must para los interiores. Las cocinas all in black son una apuesta arriesgada, sí, pero no te arrepentirás. Prueba en encimeras, pinta o reemplaza el mobiliario, cambia la grifería o sólo agrega cristalería para respirar un aire sofisticado.

Otro tono que deberías intentar es el classic blue, el color oficial de 2020; un edredón, un sofá o una pared hará que destaque cualquier espacio, ¿no crees?

Por: Daniella Cepeda