5 tips para reorganizar tu hogar y mantener el orden (aún con niños en casa)

Adiós a lo viejo, renovación de muebles, archivero y más ideas para reorganizar el hogar que serán tu salvavidas del orden.

Llegar a casa y que todo esté en su lugar, limpio y recogido, nos hace sentir cómodas, relajadas, libres de estrés y hasta más felices. Sin embargo, no es una misión fácil de lograr, sobre todo con la vida ajetreada que llevamos. Pocas veces encontramos el tiempo para limpiar y organizar, y por eso es fácil que nuestro hogar se convierta en un caos.

La pandemia ha hecho que pasemos mucho más tiempo en casa del que estábamos acostumbradas, es por eso que tener un hogar limpio y bien organizado te ayudará a estar cómoda, más tranquila, a que todo fluya y a sentirte bien.

Una experta nos comparte sus tips para reorganizar tu hogar y mantener el orden. Se trata de Claudia Torre, la primera Organizadora Profesional de Espacios certificada en México, creadora de La Metodología del O.R.D.E.N.® y miembro de EnRedHadas.

1) Planifica

Antes de empezar a ordenar la casa, planea cómo lo vas a hacer. Define con qué vas a empezar, qué seguirá después y así sucesivamente. Puedes ordenar por habitaciones o por categorías de elementos. Es decir primero ordenar la ropa, después los libros, posteriormente papeles, etc. Lo recomendable es empezar por lo que implique menos trabajo para ver resultados pronto y sentirnos motivadas para seguir ordenando.

2) Haz limpieza profunda

Esto significa deshacernos de todo aquello que ya no necesitamos. Las cosas que ya no usas o que no funcionan, y por lo tanto no necesitas, generan desorden, Es mejor regalarlas, donarlas o venderlas a alguien que sí les vaya a dar un uso. De esta manera te desharás de cosas que solo te quitan espacio, y ahora podrás aprovecharlo para guardar las cosas que realmente usas.

3) Los muebles son una buena herramienta para ordenar

Los muebles ayudan a aprovechar todos los rincones de la casa. Usa los espacios para poner muebles esquineros, armarios, estanterías y repisas para poder almacenar tus cosas. Pero ten cuidado de no saturar estos lugares, porque esto provocará que se pierda el orden y la limpieza. “Lo ideal es que a dichos muebles les coloques compartimentos para que las cosas que guardes no se mezclen y sea mucho más fácil encontrarlas”, comparte Claudia Torre.

4) Organiza todos tus papeles

Es ideal es que asignes un lugar especial para guardar tus recibos de servicios, tickets y otros documentos. En el caso de los recibos y de las notas, puedes usar un archivero para tener un mayor control de tus cuentas, pero después de determinado tiempo debes hacer una limpieza para tirar todos los papeles viejos que ya no sirven para no acumular demasiadas cosas.

5) Designa un lugar a las cosas que necesitan reparación

Es común que cuando se nos descomponen las cosas las dejemos en un rincón por meses, y hasta años, y nos olvidemos de ellas. Ahora que vas a hacer limpieza profunda y a ordenar, coloca las prendas, aparatos y objetos que necesiten reparación en algún lugar visible, para que te acuerdes de llevarlas a reparar o repáralas tú misma. Si pasan un par de meses y notas que siguen ahí, considera mejor deshacerte de ellas y quizá comprar nuevas cosas que sí funcionen. Así evitarás acumular cosas que solo te quitan espacio y que no vas a utilizar.

¿Tienes otros tips para reorganizar tu hogar? ¡Cuéntanos!

