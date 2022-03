Horóscopos 29 de marzo

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

No vale la pena discutir con quienes viven la vida en medio de quejas y lamentaciones, no les vas a cambiar su forma de pensar, al contrario, ellos te pueden arrastrar a vivir un estilo de vida que no deseas. Puedes lidiar con lo que sea pero no con personas tóxicas que te restan energía.