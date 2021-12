Colores de la buena suerte para 2022 según tu signo zodiacal

Una de las principales cosas que nos va a exigir el 2022 es la necesidad de reencontrar nuestra propia identidad, dejar de ir al ritmo que mandan otros (por mucha autoridad que tengan). Puede que nuestras alianzas deban cambiar y, sobre todo, que tengamos que escuchar a nuestro corazón para vivir al ritmo de sus latidos y no de la bulla que está afuera. Tenemos retos por delante, sí, pero no podemos superarlos a costa de otros y en permanente crispación. Quizás es el momento de retomar aquel famoso eslogan del 68: “Haz el amor y no la guerra”.

Horóscopo 2022: predicciones según tu signo zodiacal y cuál es tu color de la suerte

Este 2022 forma, con 2021, un ciclo de dos años –nacidos del shock que supuso 2020– muy ajetreados. Y cargados de inseguridad, incertidumbre, inestabilidad y mucho cambio. Pero se diferencia del año pasado en que ahora empieza a notarse la evolución, la luz al final del túnel.

Notaremos el empuje que supone cada fin de ciclo y que nos exige poner todo en su sitio para empezar con más fuerza. Seguirá haciendo falta esfuerzo, pero, como anuncian los astros, la energía de la revolución está en el aire. Estos tiempos exigen nuevos métodos y maneras de actuar. Nada va a ser igual.

ARIES

Color de la suerte: rojo

Signo Zodiacal: tu signo te trae fortuna y Marte, tu regente, te da fuerza, de modo que tus esfuerzos darán los resultados que ansías. Habrá mucho que ver y experimentar. ¡Será agotador hacerlo todo!, pero muy enriquecedor.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Muchos de los problemas de Aries nacen de dejarse llevar por su personalidad visceral y su excesiva impulsividad. Por ese carácter se mete en todo tipo de pleitos (aunque también sale de ellos) y se muestra, en ocasiones, violento, poco respetuoso e insen-sible. Si se deja llevar por sus peores instintos, se convierte en un depredador nato. Su entorno (o sus educadores, si son niños) debe facilitarles un equilibrio entre libertad y disciplina. Es muy importante porque, si no, se sienten prisioneros y se rebelan. El deporte, o todo lo que contribuya a gastar esas enormes energía y vitalidad de las que siempre disponen, será bueno.

TAURO

Color de la suerte: verde

Signo Zodiacal: el nuevo año te brinda la oportunidad de una profunda renovación interior, si rompes con el pasado y te atreves a hacer cambios. Pero también te trae éxito. Con el planeta más afortunado en tu sector más venturoso, vivirás grandes momentos de expansión.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Tauro se resiste al cambio en el terreno afectivo, material e ideológico, y regularmente eso no es bueno. Si muda lo hace desde sus mismas raíces y por eso le resulta difícil superarse. Necesita pasar, para ello, por verdaderos procesos de cambio interno que lo vuelvan una persona diferente. Debe aprender a no tener miedo al cambio (sentimental, económico, de conducta...) a golpe de pequeños ensayos, de hacer de distinto modo cosas cotidia-nas a las que está acostumbrado o de asumir las pequeñas novedades que introduce otra gente en su vida. Y siempre aceptando la incomodidad que le producen, como una ener-gía destinada a una maduración personal y espiritual.

GÉMINIS

Color de la suerte: naranja

Signo Zodiacal: con Júpiter, el planeta de la fortuna, en tu feliz Casa XI, atraerá a tu entorno a personas importantes que apoyarán tu éxito, y tu gran capacidad intelectual te proporcionará muchas satisfacciones este año. Tan solamente evita caer en el narcisismo.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Aunque suene trivial, la realidad es que Géminis es el Peter Pan del Zodiaco. Vive en una eterna adolescencia que le impide, en ocasiones, tomar decisiones maduras y acertadas. Casi nunca suele estar satisfecho con lo que tiene, siempre está maquinando un gran plan. Por eso debe aprender, más que otro signo, a parar su mente y a conformarse de vez en cuando con lo conseguido. Géminis sabe que es la sal de todas las fiestas y reuniones, pero resulta agotador tener que estar siempre de buen humor, ser el más brillante en los festejos o el que está más enterado de lo que se hace y se dice. Es un reto que se impone a sí mismo y del que solo él puede salir.

CÁNCER

Color de la suerte: gris

Signo Zodiacal: este año deberás salir de tu caparazón para afrontar esos cambios para los que un signo de Agua nunca se encuentra preparado. Mantén la calma ante el vendaval de altibajos emocionales, porque 2022, aunque parezca un torbellino, puede mejorarte.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Ese fuerte instinto de conservación que lo lleva a protegerse del mundo y a buscar seguridad refugiándose en su hogar. Por eso, a pesar de su naturaleza hipersensible y romántica, puede mostrarse frío, distante y egoísta. Por otro lado, su excesiva vinculación a unas normas y costumbres maternas familiares hace que le cueste adquirir su identidad individual (en él, la identidad grupal tiene fuerza y anula la individual) y que viva condicionado por sus recuerdos del pasado. A Cáncer le cuesta olvidar cuando alguien le ha hecho una jugarreta. Es rencoroso y no sabe pasar página. Su mente da vueltas a los malos pensamientos y acaba enfangado en la autocompasión y el rencor. El mal humor, otro enemigo con el que convive y que debería superar. Son estallidos fuertes que luego pueden quedarse en nada, pero que arman alboroto.

LEO

Color de la suerte: amarillo

Signo Zodiacal: este año recuperas tu auténtica naturaleza leonina, la del líder seguro y capaz, con recursos de sobra para vencer cualquier dificultad. Se acabó lo políticamente correcto, vuelves a ser el orgulloso y brillante rey del Zodiaco, con el éxito bajo el brazo.

Lo que debes superar para entrar a 2022: El problema de Leo es que está tan seguro de que todo gira a su alrededor que no puede concebir que haya algo diferente. Con frecuencia, ni siquiera se da cuenta del modo en que impone su voluntad. Le resulta imposible ver su orgullo, arrogancia, despotismo, prepotencia, altivez o tiranía, ni ponerse en la piel de otro signo y mirarse desde él. Si esta situación crece, se puede topar con un problema de difícil solución, que puede acabar mal. Las mejores recetas para superarlo son la humildad y el autosacrificio. Lo que no está claro es que Leo pueda entender lo que es eso. También le gusta el lujo y tiende a vivir por encima de sus posibilidades. Debería corregir esta actitud, pero como siempre sale airoso, no es fácil.

VIRGO

Color de la suerte: azul cielo

Signo Zodiacal: el trabajo, la salud y el dinero irán bien este año, lo que te convierte en uno de los signos más afortunados. Aprovecha esta buena racha para hacer realidad tus grandes proyectos y para descubrir la importancia de las relaciones sanas.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Si los nativos de Virgo adquirieran algo de autoconfianza y de autoafirmación, así como de solidez y fuerza de carácter, serían casi perfectos. Y es que su principal dificultad es confiar en sí mismos y en lo que valen. Es esto lo que puede hacer salir el lado feo de su carácter, pues al no atreverse a ser sinceros sobre sí mismos, juzgan a los demás. La crítica de Virgo es una manera oculta e inconsciente de autovaloración, pero esto no le hace ganar muchos amigos. Por otro lado, no es fácil convivir con un Virgo, pues, si canalizan mal su energía, pue-den ser egoístas, fríos, calculadores, escépticos, pedantes, quisquillosos y mezquinos. Vamos, una joya

LIBRA

Color de la suerte: azul real

Signo Zodiacal: La inestabilidad será la principal característica del año. Para alguien tan amante del equilibrio como tú, no será fácil, pero según pasen los meses descubrirás que ha valido la pena porque sentirás que has evolucionado y que vas por buen camino.

Lo que debes superar para entrar a 2022: A Libra le horrorizan las peleas, esos conflictos que le llevan a perder sus buenos modales. El signo de la balanza tiene una enorme necesidad de tranquilidad y les gusta lo hermoso, lo fácil y lo cómodo; por eso, si está poco evolucionado, podría ser capaz de vivir a costa de los demás, huyendo de los compromisos y el esfuerzo. Su gran carácter conciliador puede llevarlo a no tomar decisiones que podrían suscitar enfrentamiento y que, al final, le hace tener decenas de cabos sueltos en su vida. Su necesidad de equilibrio le puede llevar, también, a vivir con excesiva tensión las situaciones de conflicto y, como no explota chillando o enojándose, reacciona pasándose al extremo contrario: se desanima y se deprime.

ESCORPIÓN

Color de la suerte: rojo fresa

Signo Zodiacal: Tu espíritu emprendedor se dispara en 2022 y, unido a tu tremenda energía física y mental, te permitirá alcanzar el éxito. Tendrás claro lo que quieres y tu regente Marte te ayudará a ir por ello. Tan sólo controla tu impulsividad y la pasión desmedida.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Se dice que es el signo más misterioso del Zodiaco, quizá porque es muy reservado y realmente nadie sabe nunca lo que piensa de verdad. Suele ser compulsivo y obsesivo y su apasionamiento, que es bueno para resolver ciertas cosas de la vida, puede llevarlo a ser un celoso enfermizo. No salta con facilidad ni tiene conflictos permanentemente, pero el día que se enoja sus reacciones son espectaculares: puede ser asombrosamente vengativo, celoso y resentido. Probablemente, la frase “la venganza es un plato que se sirve frío” la dijo un escorpión. En cuanto a las relaciones personales son amigos fieles, pero tan desconfiados que necesitan tomarse mucho tiempo para entregarse abiertamente a una amistad o a una relación.

SAGITARIO

Color de la suerte: azul cobalto

Signo Zodiacal: Peleonaro, tremendamente creativo y con una vitalidad a prueba de bombas, este año no habrá quién te pare, sobre todo en el terreno laboral, donde, por fin, obtendrás la recompensa por los esfuerzos realizados.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Es difícil atarlo en corto, porque necesita libertad para explorar el mundo. Es peligrosamente idealista, excesivamente independiente, rebelde, desordenado y, a veces, hasta gritón. Su agilidad mental y su actitud abierta le consiguen muchos amigos y se mueve en un nutrido y variado grupo social. Sin embargo, un Sagitario mal encaminado puede verse relegado socialmente por insoportable. Y es que, a veces, resulta muy fanfarrón, tiende a la pomposidad y carece por completo de tacto para decir verdades dolorosas. También su tendencia a la depresión puede ensombrecer su natural temperamento optimista y extrovertido. En el amor y la amistad, Sagitario es generoso y ardiente, pero le cuesta mucho asentarse y casi imposible comprometerse.

CAPRICORNIO

Color de la suerte: aguamarina

Signo Zodiacal: Prepárate para un año de giros inesperados que te descolocarán, sí, pero también te harán despertar. En 2022 tendrás que emprender un viaje a lo más profundo de ti para encontrar lo que buscas. Es algo íntimo, muy alejado de la ambición y el éxito.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Capricornio es el más fiel, generoso y solidario, capaz de poner el hombro en momentos difíciles. Pero este lado bueno lo combina con uno oculto pesimista y problemático (protesta contra todo). Además, su gran responsabilidad puede desencadenar en su peor vicio: acumular en exceso. Puede llegar a ser avaricioso, pero no sólo de lo material, sino también de las emociones. Es curioso que un signo tan cauteloso y prudente sea propenso a ataques ocasionales de despilfarro. Su personalidad introvertida se ve, afortunadamente, relajada por su irónico sentido del humor. Es crítico, propenso a preocuparse innecesariamente y no le gusta el riesgo.

ACUARIO

Color de la suerte: verde esmeralda

Signo Zodiacal: Tu gran intuición, una envidiable serenidad emocional y tu sentido de la libertad serán las claves para lograr materializar las ilusiones que siempre has perseguido. Cuando la vida se ponga intensa y agitada podrás volver a lo que te da seguridad.

Lo que debes superar para entrar a 2022: El mayor problema de Acuario es que vive insatisfecho y, esto, mal encaminado, puede llevarle a una vida de desenfreno y del ‘más difícil todavía’, que termine agotando a todos los que le rodean. Urano, planeta que rige a Acuario, le confiere su carácter revolucionario y le hace vivir etapas muy rebeldes en su vida. Aunque tiene amigos, es típico de él una gran falta de tacto, una exagerada inventiva y cierta excentricidad. Hay casos en los que quiere ser tan independiente que raya en el egoísmo. Tan curioso en el amor como en todo lo demás, Acuario toma una postura poco apasionada en las relaciones emocionales. Le resulta muy difícil mantener una con una sola persona.

PISCIS

Color de la suerte: verde limón

Signo Zodiacal: Tu antiguo regente, Júpiter, pasa temporadas de 2022 en tu signo, y nada te puede traer más fortuna. Si aprendes a controlar tu torrente de emociones, esas que exalta tu otro regente, Neptuno, podrás tomar medidas decisivas y dar significado a tu vida.

Lo que debes superar para entrar a 2022: Cualidades tan buenas como ser paciente, sumiso, compasivo y bondadoso pueden llevar a Piscis a tener problemas a la hora de decir no. Es indeciso, vacila con frecuencia y experimenta esa dualidad que le impide elegir (pueden incluso llegar a tener más de una pareja por no herir a la que quieren dejar...). A menudo confuso y depresivo, tiene cierta tendencia a mentir y, si se engancha a un vicio (desde ver la tele a beber o hacer deporte), luego le resulta casi imposible dejarlo. Piscis es impresionable y variable, ya que se pierde tanto en sus sueños visionarios que no hace realmente nada efectivo. Éste es, también, uno de sus máximos defectos en el amor, ya que, aunque es muy dependiente, es tan mutable y voluble a la vez que puede cambiar su objetivo sentimental con rapidez y sin avisar.