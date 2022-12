La Navidad es un momento que supone alegría y unidad. Estas fechas decembrinas, además, se llenan de una atmósfera única. Sin embargo, nos toca reconocer que esta celebración despierta cosas diferentes en las persona. En tal aspecto, conviene revisar lo que astrología nos dice al respecto. Dicho esto, veamos cómo vive la Navidad cada signo zodiacal.

La Navidad al estilo de cada signo del zodiaco

Aries

La Navidad de Aries es una de las más activas. Este signo busca salir de los planes tradicionales y darle algo de emoción adicional a los días. Aunado a lo anterior, no te sorprenda que sean los regidos por Marte quienes propongan a la familia los planes a seguir, ya que les encanta tomar el mando.

Tauro

Estas fechas suben el ánimo de Tauro porque se caracterizan por la buena y abundante comida. Por supuesto, la bebida, también, entra en el encanto que los de este signo ven en las festividades de diciembre. Entre más acogedor y elegante sea el lugar donde Tauro reciba la Navidad, mejor será para el hedonista del zodiaco.

Géminis

Sin dudad, la Navidad es una gran ocasión para Géminis. El signo de los gemelos ve en este día un momento oportuno para ponerse al día de todo lo que ha ocurrido con la familia. Las pláticas de la fiesta son una tentativa para los de Mercurio, quienes quieren estar presentes en todas. Algo más: no te sorprenda que Géminis le huya a la rutina en estas fechas; a mayor versatilidad mayor diversión para ellos.

Cáncer

Con Cáncer la cosa se pone fácil. Los representados por el cangrejo esperan con ansias estos días por la gran oportunidad que se presenta para estar en familia y bajo el calor del hogar. Prácticamente, con ello te decimos todo. Bueno, falta algo muy importante: la Navidad es un pretexto ideal para que los de la Luna saquen a relucir sus dotes culinarias.

skynesher/Getty Images

Leo

Si eres Leo, o tienes a uno de ellos en familia, puede que la cena te salga un poco más cara de lo esperado. Este signo del Sol quiere glamour y estilo en la noche más especial de año. No escatima, pues esta es una temporada donde él saca a relucir el brillo por el que le gusta ser distinguido.

Virgo

Lo más seguro es que Virgo viva un poco “alerta” durante la Navidad. Contrario a Tauro, este signo se preocupa por cuidar la línea y por no caer en otros excesos propios de la fiesta. No obstante, esto no impedirá que disfrute y pase un buen rato con sus seres queridos, eso sí, ayudando todo el tiempo a que las cosas salgan lo mejor posible.

Libra

Probablemente, Libra disfruta más los preparativos que el momento en sí. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza que Venus, su planeta regente, le otorga hace que viva atento a la estética del evento, así como a las buenas maneras y a la armonía general. Dicho esto, Libra no dejará pasar la oportunidad de sacar su mejor outfit y, obviamente, de hacer que todo se vea bonito para la fiesta.

Escorpión

La polaridad de Escorpión será lo que dicte cómo viva este signo la Navidad. Puede ir entusiasta y dispuesto a pasar un buen rato o reservado y a la defensiva ante la presencia de algún familiar con quien haya desarrollado malos sentimientos.

JGI/Jamie Grill/Getty Images

Sagitario

La vibrante energía de Sagitario hará que los planes puedan cambiar de rumbo. Los de este signo quieren aventura, por lo que quedarse en casa, tal vez, no sea lo mejor para ellos en Navidad. Quieren salir, rentar una cabaña o hacer otra cosa que suponga un cambio. Ya en la fiesta, el buen humor estará asegurado con la presencia de un regido por Júpiter.

Capricornio

Siendo honestos, la Navidad no es el mejor momento de este signo. Hay dos razones principales para decir esto: por un lado el bullicio y la sociabilidad no son de las cosas favoritas de Capricornio, por el otro, los gastos, propios de la fiesta, hacen que él acabe pensándose un par de veces si todo ello vale la pena.

Acuario

Cuando se trata de Acuario no hay una constante. La gente de este signo puede ser muy dada a las reuniones grandes, ya que goza de socializar. Pero, también, puedes esperar que decidan hacer algo excéntrico y fuera de lo común. En conclusión, son bastante impredecibles.

Piscis

Para Piscis, la Navidad es igual al mejor desahogo del año. Los regidos por Neptuno están en plenitud, porque se ven envueltos en la atmósfera más cálida y emocional del año. Con ellos, habrá excesos, lágrimas y risas. Cuidado con lastimar sus sentimientos.

Yana Iskayeva/Getty Images

