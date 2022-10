Conoce las principales características de los LIBRA ¿Cómo son en general?

Con la llegada del otoño también inicia el tiempo de Libra, estas son las carcacterísticas del séptimo signo zodiacal. ¿Conoces a algún Libra?

Libra es uno de los cuatro signos cardinales junto a Aries, Cáncer y Capricornio. Pertenece a los signos de aire y en general tienden a ser muy formales y elegantes, incluso se les tacha de frívolos.

Los y las nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre se rigen bajo esta constelación vecina de escorpio tienden a ser personas muy románticas gracias a que Venus les rige el amor. Ojo, cuando Libra está convencido de amarte, hará todo por ti, pero justo ahí está el principal defecto de los nacidos en Libra.

Su principal defeceto es la indecisión. Si no eres libra, pero te gusta alguien bajo este signo te sugerimos que tengas mucha paciencia, pues necesitan tiempo y espacio para tomar decisiones.

Los representa la justicia, por eso es que libra en su intento por ser justo le da muchas vueltas al asunto. Piensa y sobre piensas sus decisiones antes de tomarlas, necesita grandes motivaciones para inclinarse por un lado de la balanza.

Principal virtud: Libra se siente sumamente atraído por la inteligencia. A los de este signo los vas a cautivar con argumentos, con ocurrencias y con conversaciones fluidas e interesantes. No les interesa lo superficial.

¿Cómo es libra en el amor?

Como ya te contamos, libra es de mucho meditar y pensar las cosas, así que tendrás que tenerle mucha paciencia porque necesita tiempo para reflexionar. No es un signo de arrebatos, siempre tiene todo planeado; sin embargo, los y las libras son personas muy amorosas y entregadas. Vale la pena esperar.

¿Cómo es libra en la cama?

Son muy tiernos y entregados, pero insaciables. Con libra todo es ganar-ganar, pues son románticos y ardientes. Eso sí, cuando no están motivados, no habrá fuerza que los obligue a demostrar algo que no sienten. Lo que ves con libra es lo que hay.

¿Cómo es libra en el trabajo?

Profesionalmente son justos. Jamás se van a robar tus ideas, porque además son muy creativos y apasionados y podrás discutir tranquilamente con ellos siempre que haya una inconformidad. Recuerda, dale argumentos a libra y lo vas a convencer.

¿Cómo es la personalidad de libra?

- Son indecisos

- Son vanidosos

- No les gustan los conflictos

- Buscan ser justos

- No tienen problemas para poner límites

- Son sociables, pero prefieren los ambientes de confianza y no los grandes grupos

- Son comprometidos

- Puedes confiar en Libra, no te va a traicionar

Un tip: A libra le gusta sentirse querida y consentida. Si estás saliendo con alguien de este signo y por eso llegaste hasta aquí, recuérdale a Libra lo mucho que significa para ti. Les gustan los mensajes inesperados y los detalles pequeños, pero significativos. Las libra odian la rutina.

¿Cuáles son los signos más compatibles con Libra?

Libra y Leo: ambos muy dinámicos y enérgicos. Nunca se van a aburrir estando juntos.

Libra y Sagitario: Gracias a que ambos signos son muy independientes, sabrán respetar sus propios espacios sin invadir la individualidad de ambos, recuerda que Libra es la reina del equilibrio.

Libra y libra: Es una buena alternativa el relacionarte con otra persona de tu mismo signos, pero recuerda que también nos rige nuestro ascendente. Ambos bajo el signo de libra es garantía de horas de entretenimiento y charlas interesantes.

Libra y acuario: La pareja ideal. Acuario es el signo de la razón y el intelecto, Libra se siente sumamente atraído por la inteligencia, ambos prefieren la independencia aunque son muy amorosos. Sabrán equilibrar el tiempo de pareja con todo lo demás.

