Horóscopos 11 de octubre

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Apuesta por tus sentimientos. Si es por alguien que te corresponde y coincide con tus valores, los resultados serán increíbles.

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

La puntualidad y la responsabilidad son clave para destacar en el trabajo, pero lo que más te ayudará será ser inclusivo y solidario. Cuando ayudas a otros a que su labor sea más ligera, atraes energía positiva y aliados para el futuro.

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Podrían surgir ciertos desacuerdos en el trabajo. Si bien es cierto que cada uno tiene su propio método y se respeta, si no funciona y de paso afecta tu desempeño, es hora de hacer algo, pero hazlo con prudencia.

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Es hora de asumir nuevas responsabilidades, pero sin abandonar las que tienes ahora. También deberás hacer uno que otro sacrificio, así que organízate y podrás con todo.

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Anticípate a los hechos y prevé posibles crisis. A veces no puedes detener el rumbo de los acontecimientos, pero sí puedes evitar que el impacto sea mayor.

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Hoy podrías comprometerte y después darte cuenta de que no es el camino correcto. No te preocupes, no es nada que no puedas corregir. Rectificar a tiempo es mejor que enfrentar las consecuencias.

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Es posible que hayas dejado en manos de otros lo que tenías que hacer, pero ahora ya todo ha superado su propio límite y debes tomar las riendas y establecer nuevas reglas del juego.

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Estás lleno de sentimientos encontrados y necesitas desahogarte, hablarlo con alguien, pero hoy no cualquiera podría entenderte. Elige con sabiduría en quién confiarás.

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Hoy necesitas hacer un esfuerzo extra, concentrarte más y tomar decisiones inmediatas. Es inevitable que algunas afecten a otros, pero no minimizará sus efectos.

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Si lo sientes, demuéstralo. No ganas nada cuando ocultas tus verdaderos sentimientos. De hecho, puedes ganar mucho más cuando los expresas.

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Algunas responsabilidades te ahogan y no sabes cómo manejarlas. Busca nuevas opciones para manejar las que te corresponden y libérate de las que no, permite que cada uno se ocupe de lo suyo.

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

No exijas si no estás dispuesto a dar algo a cambio, y procura que lo que des, sea con calidad. Cuando hay intercambios saludables y equitativos, logramos un equilibrio que nos ayudará a sentirnos valorados y amados.