Horóscopos 12 de octubre

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Sientes que trabajar en equipo no es nada fácil. Estás acostumbrado a valerte por ti mismo, pero hoy necesitas de otros, y entre más rápido lo entiendas más rápido lo lograrás. Así que anímate a buscar el equipo que se ajuste a tus necesidades.

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Sostienes una conversación profunda que te ayuda a abrir los ojos y darte cuenta que las cosas no son como pensabas. Puede que te haya tomado por sorpresa, pero en cuánto te recuperes de la impresión, debes entrar en acción y usar esa información con inteligencia.

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Vences los pequeños obstáculos que se presentan de imprevisto; terminarás agotado pero satisfecho de haberlo concretado con éxito. Ahora a recarga las pilas, porque aún falta mucho por hacer.

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Ya no puedes dar marcha atrás, el momento es ahora y debes seguir adelante. Para atrás solo para revisar lo que aprendiste de las experiencias del pasado. Ahora, a ponerlo en práctica, con la seguridad de que si cometes errores no es por no conocer el tema.

LEO: Julio 23 – Agosto 22

No más excusas, si lo tienes que hacer, hazlo. En la vida hay dos opciones que determinan tu futuro: lo que haces y lo que no haces, y cada uno te conducirá por un camino diferente. Tú decides qué camino quieres tomar.

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Es posible que esperes demasiado. Haces poco, pero tus expectativas son tan altas como incoherentes. Al final terminas frustrado, aún sin hacer lo suficiente. De ahora en adelante tu responsabilidad es ser tan realista como siempre has sido.

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Aunque estos días son un poco raros y acontecen situaciones que te desaniman, mantienes la fe en el amor, y con esa alegría que te caracteriza estás dispuesto a apostar por él. Mantente firme y camina seguro de ti mismo.

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

No necesitas mucho para ser feliz, pero tu lista es larga y nada te complace. Levantas barreras que te impiden disfrutar lo que te sucede y la vida no funciona así. Celebra cada logro en su momento y pasa al siguiente reto lo más positivo que puedas.

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Todo sucede cuando tiene que suceder. Ni antes ni después. Y hoy es el momento justo en que suceden las cosas. Todo dependerá de lo que hagas con ellas y por supuesto, de lo que decidas no hacer.

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Hoy descubres una verdad relacionada con tu trabajo que te impacta. No reproches sobre lo que pudiste o no hacer, simplemente enfócate en lo que puedes hacer ahora, continúa con lo tuyo sin mirar atrás.

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Si algo te hace daño, déjalo ir. De ti depende seguir así o alejarte y vivir una vida en paz. A veces nos aferramos a lo que creemos que es, aún cuando estamos seguros de que no es. Ilógico, pero real.

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Quizás sí, quizás no. Vives en un mar de dudas que te impiden tomar decisiones. Pasa el tiempo y no avanzas. Aunque sea Mercurio retrógrado y no debas tomar decisiones, prográmate para hacerlo a partir del 20.