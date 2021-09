Horóscopos 22 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

Mentes Gemelas IG: @mentesgemelas.com FB: @MentesGemelasOficial

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Avanza, es el mejor momento para emprender nuevos proyectos o buscar nuevas opciones laborales. Los cambios pueden dar miedo, pero es la única forma de crecer.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Día ideal para cosechar lo que has sembrado. Ya trabajaste duro y es el momento de evaluar tus avances, celebrar tus logros y crear un nuevo plan para llegar a tu siguiente meta.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Reaparece un antiguo amor, y eso está bien, pero no para regresar, porque si no funcionó en aquel momento, ¿qué te hace pensar que lo hará ahora? Lo que sí puedes hacer es aprovechar la oportunidad para sanar viejas heridas.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Es tiempo para fortalecer tu relación. La clave para ser feliz en pareja es ceder, entender que las cosas no siempre pueden ser como deseas. Y es que a veces quieres tener la última palabra y la vida no funciona así. Abre tu mente, Cáncer.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

En la vida laboral estás un poco atrasado y saturado con algunos asuntos de trabajo y no lo suficientemente concentrado. Necesitas enfocarte y liberarte de ciertas cargas, incluso, de ser necesario busca ayuda extra. En el amor hay turbulencias sentimentales. Podrías estar un poco atormentado. Tu mente está a mil por hora y hasta piensas lo que no es.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Tu esfuerzo es recompensado. Destacas y alcanzas una pequeña meta. Puedes estar feliz por tus logros, pero de ninguna manera te quedes de brazos cruzados, ve por más. Por cierto, la apariencia personal es la clave para avanzar.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Antes de dar el siguiente paso, piensa bien que harás. No lograrás cambios si haces lo mismo. Necesitas ampliar tus conocimientos y en base a lo aprendido crear un nuevo plan de acción.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Creces a través de la tecnología. Nuevas máquinas, computadoras e incluso redes sociales te ayudarán a alcanzar una meta. Puede que necesites algún colaborador experto en el tema, pero no estaría de más que también aprendas cómo manejar lo incorporado.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Se aclara el panorama. Has estado estancado y no entendías el por qué. Pensabas que hacías todo tal cual como necesitabas, pero ahora que te das cuenta de los errores cometidos, no demoras en corregirlos.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Ve paso a paso, lentamente. Evalúa qué deseas antes de comprometerte más. Ya estás comprometido, no esperes que otros hagan todo por ti. Lo ideal es que cada uno aporte un poco a la relación.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Necesitas expandirte. Has crecido mucho este año y debes estar orgulloso de ti. Incluso puedes decir que estás justo donde querías estar, pero es momento de hacer ciertos reajustes, eliminar lo que no funciona y dar paso a nuevas actividades o proyectos.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

No insistas en que las personas lleven el mismo ritmo que tú. Permite que cada uno avance como pueda. Pero si sientes que aún así están cómodos y no hacen nada por crecer, en lugar de criticarlos, motívalos o enséñales a tener estructura y disciplina.