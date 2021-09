Horóscopos 24 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

Mentes Gemelas IG: @mentesgemelas.com FB: @MentesGemelasOficial

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Tu libertad termina donde comienza la libertad de otro. Respeta los tiempos y espacios de los demás, y el desenvolvimiento laboral será favorable para todos.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

La comunicación es un puente que te ayudará a estrechar lazos con tu pareja. Intercambiar lo que piensan sobre una situación los ayudará a llegar a acuerdos.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Das en el clavo. Tanto has buscado qué camino tomar, que de un momento a otro ha surgido, y no hay tiempo que perder. Tienes ideas fabulosas que te permitirán ser más productivo y proactivo.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

No necesitas demostrar nada a nadie, solo tienes que vivir el amor tal cual venga y ser como eres hoy y siempre. Si tienes pareja, se conectan como nunca, y si estás soltero, se abren las puertas del amor.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Todo o nada. Así de simple, no quieres nada a medias y tampoco estás dispuesto a tolerar presiones o intromisiones. Tienes una meta fija y estás dispuesto a lograrla, pero mantente en tu centro de paz. No te precipites.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Es un buen día para relacionarte con otros. Para profundizar en los sentimientos y vivirlos. No necesitas cuestionar lo que sucede, solo entenderlo y aceptarlo como parte de tu evolución.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Corres contra el tiempo. Te has fijado fechas y debes cumplirlas. No puedes detenerte, y mucho menos echar para atrás. El estrés hace estragos y no puedes ignorarlo. Quizá necesites extender un poco tus fechas límites.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Déjate guiar por tu intuición. Si te dice que no es por ahí, no lo es, y no debes insistir. Porque la vida no se trata de lo que quieras creer, sino de lo que es.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Estás un poco estresado, y todo porque piensas que debes tener el control. Reaccionas mal ante cualquier error y generas tensión en el ambiente. Relájate, de ti depende que todo marche bien.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Dudas de todo y de todos. Tu mente es un caos y das cabida a pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Al final terminas más confundido que nunca y, de paso, alejas a quienes amas.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Sientes la necesidad de organizar, planificar y estructurar. Entiendes que todo tiene su tiempo y su proceso, y estás dispuesto a respetarlo. El trabajo en grupo se ve favorecido por las buenas intenciones de todos.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Es momento de tomar decisiones importantes, de esas en que necesitas armarte de valor y cerrar ciclos. El impacto inicial te deja paralizado, pero al poco tiempo entiendes que era tu única opción y que no podías extenderlo por más tiempo.