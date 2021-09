Horóscopos 25 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Diviértete y ve la vida con un poco más de humor. Así que regala tu mejor sonrisa y tu mejor actitud.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Dices que sí cuando quieres decir que no, y te asfixias en una serie de actividades que no tienen nada que ver con el sábado que habías planeado. Haz lo que desees en paz.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Intenta organizar algún plan y exprimirlo al máximo. ¿Te sientes demasiado cansada para salir de fiesta? Convierte tu día en uno familiar o invita a tus amigos a cenar a tu casa. La idea es pasarla en grande.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Cuidado, un fin de semana con demasiadas actividades puede ser agotador. Reconoce tus propios límites y haz planes con base en ellos.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Deja un espacio libre para limpiar y ordenar tu casa. Te sentirás aliviado al ver todo impecable. Y para sacar mayor partido a este tiempo, mientras limpias puedes preparar la comida de ese día o de todo el fin de semana.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Ve a un sitio que no conozcas. No hace falta que salgas de viaje fuera de la ciudad o del país, prueba un nuevo restaurante, o programa un encuentro con amigos que aún no hayas visitado.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Ve a una obra de teatro, al cine, a un museo o a alguna galería de arte. Haz actividades que te diviertan y te den la oportunidad de vivir un momento diferente.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Haz alguna actividad que te apasione y te haga feliz, que te haga sentir que aprovechaste el fin de semana y te llene de motivación para comenzar la siguiente con buena energía.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Haz un viaje corto en auto, nada muy complicado. Quizá a una ciudad cercana y explórala. Descubrir nuevos lugares hace que el tiempo parezca más largo y el fin de semana sea más productivo.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

No pienses en el lunes. Si te estresas o piensas demasiado sobre lo que tienes que hacer, ese día llegará mucho antes de que te des cuenta. Pásalo bien, desconéctate y disfruta tu día libre.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Desconéctate de la tecnología, o por lo menos hazlo por unas horas. Visita algún lugar al aire libre y realiza alguna actividad que te permita conectarte con la naturaleza.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

El fin de semana también es ideal para disfrutar del relax en casa. Puedes ver de una película o una serie, comer algo rico y tomar tu bebida favorita. No pensar en nada y entregarte al momento, sin preocupaciones.