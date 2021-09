Horóscopos 27 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

Mentes Gemelas IG: @mentesgemelas.com FB: @MentesGemelasOficial

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Sé un líder con humanidad. Construye puentes de comunicación con socios y colaboradores, hazles sentir lo importante que es su desempeño en el trabajo, escucha y toma en cuenta sus ideas, y sobre todo, aprende de ellos

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Los pilares básicos para tener una buena relación de pareja son el respeto, la confianza y la seguridad, una buena comunicación, la empatía, la solidaridad y aprender a vivir con sus diferencias, pero sobre todo que el amor sea verdadero. Trabaja en ello.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Sé más accesible. Muéstrate disponible y proactivo. No necesitas actuar como un robot para ganarte el respeto de tus compañeros, entre más cerca estés, más fácil será lograr los resultados deseados.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Hoy podrás demostrar de qué estás hecho. Apuesta por el éxito sin miedo. Ya trabajaste duro hasta llegar aquí y ahora, cuando estás tan cerca de tu meta, no puedes detenerte.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Es normal que en pareja surjan conflictos, pero hoy tiendes a sobredimensionar cómo te sientes ante ellos. No se trata de no enfadarse, sino de hablar con respeto sobre lo que te molesta y llegar a acuerdos.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

No antepongas tus intereses personales sobre los de tu equipo o la capacidad de tu empresa. Hoy es día de pensar por y para el colectivo. Dirige tu energía y recursos con inteligencia y en beneficio de todos.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Hoy te invaden las dudas. Mirar el whatsapp, revisar correos electrónicos o espiar conversaciones alimenta los celos y la desconfianza, además de ser una falta de respeto para tu pareja.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Es normal que cometas errores, eres ser humano, y todos los cometemos. Lo que no es normal es que los cometas constantemente. Posiblemente estás distraído y te pierdes en un mar de preocupaciones. Enfócate.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Necesitas generar una nueva fuente de ingresos o incrementar los que ya tienes. Es hora de dar un paso adelante. O buscas otro trabajo que complemente el actual, o cambias rápidamente el que tienes.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Ponte en los zapatos de tu pareja y entiende sus punto de vista, aún cuando no los compartas. Son un equipo, y como tal deben de estar del mismo lado. Si creas el hábito de tomar decisiones en pareja, se fortalecerá la relación.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Ve oportunidades donde otros ven riesgo y lecciones donde otros ven fracaso. Busca lo positivo en lo negativo, pero sobre todo, mantén una premisa: ante los problemas, soluciones.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

No te quejes, trae sugerencias. Cuando te quejas, exageras y centras la atención en lo que no funciona y no en lo que sí funciona. Evita las acusaciones, sobre todo el “siempre” y el “nunca”. Una clave es que digas lo que quieres y no lo que no quieres.