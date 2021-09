Horóscopos 29 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Crea tus propios retos: nunca te des por vencido, alcanza metas pequeñas para que afiances la seguridad en ti mismo y luego ve por retos más grandes.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Comparte tus miedos y alegrías. Que nada quede para después, porque a veces es demasiado tarde. Que cada día se convierta en un intercambio de emociones, sentimientos y pensamientos.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Necesitas rendir lo más posible, y para lograrlo debes implementar ciertas reglas en tu vida diaria. Descansa bien, acuéstate y levántate temprano. Crea hábitos saludables como hacer ejercicio, comer bien y organizar una agenda de actividades que te permita trabajar sin estrés.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Es difícil mantener la misma energía todos los días, pero trata de mantener la misma actitud. Que tengas problemas o conflictos emocionales no es culpa de tu pareja, y tampoco tiene que pagar los platos rotos.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

No cambies de una actividad a otra. Puede que tengas la impresión de que avanzas más rápido si haces varias actividades a la vez, pero en realidad no es así. Es más difícil concentrarse y dedicar tiempo a una sola tarea para hacerla bien.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Olvida la apatía y el conformismo, actívate, organízate, y pon lo mejor de ti. Contagia a socios, colaboradores y subalternos de ese espíritu positivo y emprendedor. Distribuye las responsabilidades con estrategia y trata de seguir las reglas.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Ponte una fecha límite para alcanzar tus metas. Comienza con el día a día, entre más organizado estés, más rápido llegarás. Si eres diligente y cumplido, completarás tus tareas antes del momento que hayas establecido.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Sientes que cumples, pero no recibes lo suficiente a cambio. Puede que tus expectativas sean más grandes de lo que la otra persona es capaz de dar y eso no tiene nada que ver con los sentimientos.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Imprime pasión a todo lo que hagas, aún cuando tengas poca energía, como hoy. Que cada día cuente, que tu centro de trabajo sea un espacio de retos y oportunidades en donde no hay imposibles.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Tener el trabajo que quieres en lugar del trabajo que necesitas puede hacer la diferencia. Si no estás contento con lo que haces, busca otra opción, no permitas que el miedo a lo nuevo haga que te quedes en donde no quieres estar.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Haz una lista de las tareas que quieres cumplir durante el día. Así no olvidarás ninguna y, al estar consciente de todo lo que tienes que hacer, activarás tu mente y serás más rápido.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Invierte tiempo de calidad con tu pareja. Ya sea conversar, cocinar, hacer ejercicio, ver una serie abrazados o compartir algún hobble, siempre debes darte tiempo y espacio para esa persona especial.